Після втручання Зеленського: озвучений прогноз цін на бензин в Україні

Ціни на бензин в Україні після зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками мереж АЗС можуть знизитися на 2 грн.

Про це в ефірі ObozTV розповів директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, посилаючись на інформацію від учасників зустрічі з президентом.

Як повідомив Куюн, на нараді «погроз або істерик не було», проте Зеленський поцікавився –чому, коли долар зростав, ціни на пальне зростали, а коли долар впав на 15% за рік, то ціни не впали на 15%?

«Вранці у вівторок ми бачимо, що опустилися ціни на 50 копійок, навіть гривню. Але цей процес був і раніше, просто сьогодні він прискорився… Я думаю, що до Нового року ще буде зниження на 50 копійок чи гривню… Для зростання цін однозначно немає ніяких підстав. Питання в тому, наскільки вони будуть знижуватися. Мінус 2 грн щодо понеділка – це той горизонт, на який можна розраховувати», – пояснив він.

Як зазначив експерт, перекоси з цінами на бензин виникають із-за зростання тіньового ринку нафтопродуктів. Президент в обмін на зниження цін пообіцяв мереж АЗС допомогти у вирішенні їх проблеми.

«Зараз у кожному селі на кожній дорозі стоїть по білій газової бочці, за дизельної бочці. Це все тіньової нелегальний ринок, який працює без касових апаратів, без дозволів, без ліцензій», – підкреслив Куюн.

«На засіданні прозвучала обіцянка президента зайнятися вирішенням проблем ринку. 14 січня буде проведено нараду з силовиками щодо боротьби з нелегальними АЗС і міні-НПЗ. Ринок це почув і сказав – ок, якщо ви обіцяєте вирішити наші проблеми, які дозволять нам нормально працювати, ми будемо швидше на це реагувати», – додав він.