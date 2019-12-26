Путінська безпека прийшла до всіх

Адаптована стенограма

Привіт, друзі! Я – Ігор Яковенко і це 51-й випуск програми «Післясмак». Сьогодні будемо говорити про безпеку. Точніше, про те, як врятуватися від тієї безпеки, яку несе громадянам Росії і всього світу путінський режим. На минулому тижні путінська безпека дійшла до всіх. В тому числі і до дітей.

1. Як безпека прийшла до дітей і напала на них з криками: «Палицею зверху бий! Палицею знизу бий!»

На минулому тижні жертвами безпеки стали діти.

У Златоусті (Челябінська область) для учнів кадетського класу була проведена церемонія посвячення дітей в кадети. У школі № 21 на лінійці перед школярами середньої ланки виступив спецназ ФСВП, який показав застосування прийомів розгону демонстрантів. Взвод спецназу у формі і зі щитами продемонстрував, як виконується команда з нанесення ударів. «Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!», — закричав керівник, після чого бійці виконали відповідні рухи, показали дітям, як треба бити палицею людей. Діти дивились і запам’ятовували.

Якщо на Уралі вертухаї і карателі показували своє мистецтво бити людей кийками маленьким дітям, то в Татарстані старшокласники самі стали жертвами дослідів правоохоронців, які тренувалися в мистецтві бити мітингувальників на учнів 9-х класів.

Після того, як дане відео було викладено в мережу, до жінки, яка опублікувала цей ролик, вночі прийшли поліцейські і почали з’ясовувати, хто її надоумив зняти і оприлюднити дане дійство. Мабуть, шукали український чи, європейський слід.

2. «Лубенський стрілець»: європейський, український і ліберальний слід

Не встиг я сказати, що після стрілянини на Луб’янці на НТВ вийде фільм «Ліберальний тероризм», і навіть поспівчував сценаристам у зв’язку з великою кількістю патріотичної символіки, знайденої в будинку «луб’янського стрілка», як миттєво прийшло підтвердження.

Спочатку на РЕН ТВ ” у програмі «Добровэфире» довго погрожували, що напали на європейський слід «луб’янського стрілка», потім «Фонтанка» виявила у цієї людини українські зв’язку.

Я великий шанувальник біологічного різноманіття, тому мені було цікаво, як саме РЕН ТВ виявить європейський слід стрільби на Луб’янці. Подивився шалену годинну програму пана Доброва. Весь «європейський слід», виявлений РЕН ТВ, звівся до того, що в Берліні вбили громадянина Грузії, який, за словами Путіна, був поганою людиною. Ви що, не розумієте зв’язку? На Луб’янці вбили поганого людини і в Берліні вбили поганого людини! Вони ж, ці погані люди явно були між собою пов’язані! Невже не ясно?!

Український слід, виявлений «Фонтанкой», ще краще. Виявляється, ФСБ допитала в Пітері (!) якогось дивного чоловіка, який стверджує, що росіяни, українці й білоруси — один народ. Я не жартую, є посилання. Я спочатку вирішив, що ця людина – Путін, оскільки саме президент РФ постійно говорить про якийсь єдиний російсько-українсько-білоруському народі. Але виявилося, що так само говорить інша людина. І прізвище у нього інша. Як ця людина пов’язаний з «лубянским стрільцем», ні ФСБ, ні «Фонтанка» не знають. Але чують, що тут пахне Україною…

Український слід взяв і «Московський комсомолець», який опублікував статтю під заголовком: «Торговець зброєю описав Манюрова: шизофренік з українським акцентом». Виявляється, цей пильний і патріотичний торговець зброєю помітив у «луб’янського стрілка» «дивний і неприємний акцент, схожий на український». Крім українського сліду «МК» на всяк випадок взяв ще парочку інших іноземних слідів: англійська і арабська. Виявляється, якісь невідомі «джерела» повідомили «МК», що цей Манюров спілкувався по-англійськи з якимись іноземцями, імовірно, з арабами.

Ну, і газета «Завтра», природно, опублікувала замітку під назвою: «У справі «луб’янського стрілка» з’явився укронацистский слід».

Отже, давайте вважати сліди «луб’янського стрілка». Європейський слід, німецький від провідного телеканалу РЕН ТВ Доброва. Це раз. Український слід від «Фонтанки», «МК» і «Завтра». Це два. «МК» ще про запас узяв англо-арабський слід. Будемо вважати його за один, щоб не множити сутності з поваги до бритви Оккама. Це три. Але тут явно не вистачає ще двох підозрюваних: піндосів і вітчизняних ліберастів. І ви знаєте, знайшлися сліди.

Телеканал «Царьград» опублікував на своєму сайті новину під назвою «Випускник ВШЕ з двома пістолетами». Виявляється, людина на ім’я Євген Манюров відвідував курс «Соціологічний аналіз рекламної комунікації» в Інституті гуманітарних історико-теоретичних досліджень при ВШЕ. Про це згадала в розмові з «Вечірньою Москвою» викладачка даного вузу. Правда, ні в списках випускників, ні в списках студентів людини з таким прізвищем немає. Але це неважливо. Є ліберальний слід, а вже як його використовувати, мешканців телевізора вчити не треба. Що стосується відсутнього американського сліду, то немає ніякого сумніву, що він незабаром з’явиться…

Дивним людиною був цей «лубенський стрілок». В армії не служив, військової підготовки не мав, а півгодини поодинці бився зі всієї об’єднаної міццю ФСБ, нацгвардії і поліції. Вдома мав купу георгіївських стрічок і прапор пропутінського НОДа і при цьому говорив по-англійськи з арабами з неприємним українським акцентом. Захоплювався стрільбою, але стріляв, за свідченням інструктора, погано. Був звільнений з посади охоронця, але при цьому захоплювався соціологією. Швидше за все, найближчим часом з’ясується, що цей Манюров – член великої диверсійної американсько-українсько-арабської групи, окопавшийся в Москві…

Справа цього «луб’янського стрілка» буде мати продовження і в ньому будуть ще постраждалі. Поки, крім убитих і поранених, постраждала кореспондентка порталу «BAZA», яка говорила з матір’ю Матюрова, коли в будинок увірвалися співробітники, і один з них почав бити кореспондентку кулаками. Навіщо співробітник ФСБ бив кореспондентку, нормальній людині зрозуміти не дано. Зайшов у хату, бачить – сидить жінка. Дай, думає, поб’ю. Так його вчили. «Палицею зверху бий!». А тут палиці не виявилося, вдарив кулаком. Нічого, наступного разу вдарить палицею…

3. Це жахливе жорстке шурхіт пластикового стаканчика…

Прокурор зажадав для учасника акції 27 липня 2019 Самариддина Раджапова 3,5 року колонії. За кинутий у бік поліцейських, які били людей, пластиковий стаканчик. Прокурор суворо керувався інструкцією Путіна: сьогодні стаканчик, завтра камінь, а там почне стріляти і громити. Ось свідчення поліцейського, який постраждав від пролетів повз пластикового стаканчика:

«Мої товариші по службі, Лінник та Комбаров, вели затриманого в транспорт, а я, старший сержант і Максидов здійснювали прикриття. В якийсь момент з лівого боку був кинутий предмет. Я машинально подивився по сторонах. Відразу скажу, що хто кидав предмет я не побачив. На мою думку, означає, що кинутий предмет виявився, як сказати, за його тяжкості, мені здалося, що це була…звук характерного падіння пластикової пляшки. Що там знаходилося я не можу сказати. Якась рідина. Там могло бути все що завгодно, якась кислота. Я випробував переляк, загрозу здоров’ю. Тим більше, що навколо мене була велика кількість агресивного натовпу. Я відчував страх за своє здоров’я і життя. Я вважаю, що той чоловік, який кинув пляшку, міг спровокувати безкарність. Він кинув пляшку, а чому інші не можуть зробити? Я вважаю, що моєму здоров’ю було завдано моральну шкоду». А. Ю. Онуків, поліцейський.

Ось цей переляканий вартовий порядку. Вигляд ззаду.

У цій історії все чудово. І переляканий вигляд ззаду могутнього мужика, під вагою півтора центнера. І це: «моєму здоров’ю було завдано моральну шкоду». Моральну шкоду. Здоров’ю. Було б дуже смішно. Якби слова цього полохливого амбали не могли зламати життя нормального хлопця…

Коли я готував цей матеріал, стало відомо, що суд визнав Самареддина Раджапова винним у загрози заподіяння шкоди поліцейським, але обмежився штрафом. Спасибі, що життя хлопцеві не зламали, а поліцейський Онуків і ще двоє лякливих амбалів нехай тепер живуть зі своєю ганьбою. Втім, в рясних тілах цих чоловіків явно не знайшлося місця для сорому і совісті. Ось такі конструктивні недоробки…

4. Як російськомовним українцям врятуватись від намірів Лаврова і Путіна їх захищати

Глава Мзс Сергій Лавров, виступаючи на урядовій годині в Раді Федерації, в черговий раз заявив, що має намір захищати російськомовних громадян України. Путінська Росія захищає російськомовних громадян України вже шість років. В результаті цього захисту вбито понад 13 тисяч українців, у тому числі російськомовних.

Взагалі, ідея захищати в чужій країні окрему групу громадян за мовною ознакою виглядає досить екзотично. Незрозуміло, яким методом Лавров буде відокремлювати російськомовних громадян України від українців, які розмовляють польською, угорською, українською та будь-якому іншому мовою, і брати під свій захист саме цю мовну групу українців, а решту кидати напризволяще їх доль. Все це виглядає вкрай негуманно і несправедливо по відношенню до інших громадян України, не російськомовним.

Самі російськомовні українці виявляють чорну невдячність і ось уже шість років намагаються врятуватися від захисту путінської Росії. Багато хто робить це зі зброєю в руках. Схоже, це єдиний спосіб врятуватися від навали путінської безпеки…

5. Як врятуватися від безпечного Інтернету

У Росії розгул телефонного та інтернет тероризму. За повідомленнями про загрози терактів евакуюють суди, вокзали, школи, лікарні та пологового будинку. Поліція, СКР і ФСБ безсилі.

Якщо «луб’янського стрілка» все-таки ліквідували за півгодини завзятого бою, то телефонних терористів не можуть знайти роками. Ну, не дається ця клята мережа борцям за безпеку!

Тому вони вирішили убезпечити громадян Росії від інтернету. У понеділок, 23.12.2019, проводилися навчання з безпечного інтернету. Багато росіяни відчули ці навчання на собі. Хтось не зміг увійти в пошту. Комусь не вдалося скористатися звичними засобами зв’язку. Люди нервували, втрачали гроші, зривалися важливі переговори…

Те, що у Росії головну загрозу безпеці громадян становлять ті, хто стоїть на захисті безпеки, відомо всім і давно. Півтора мільйона чекістів, нацгвардейцев і поліцейських плюс безліч Чопова, ПВК і інших нероб зі зброєю, державних і напівдержавних – ось єдина загроза безпеці Росії. А разом з армією і ВКС – це вже світова загроза. І ліквідація цієї загрози у вигляді тотальної люстрації всіх цих людей через їх повну профнепридатність – одна з перших завдань після усунення Путіна від влади…

Ігор Яковенко