Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі

Президент Росії Володимир Путін взяв участь у передноворічному матчі Нічної хокейної ліги на Червоній площі.

Він за традицією одягнув светр з номером 11. Разом з ним на лід вийшли глава Міноборони Сергій Шойгу, а також зірки російського хокею — Павло Буре, Валерій Каменський, Сергій Федоров, Олексій Касатонов та інші.

Проти Путіна зіграли губернатор Московської області Андрій Воробйов, тульський губернатор Олексій Дюмін, бізнесмени Геннадій Тимченко, Володимир Потанін, Роман Ротенберг і музикант Ігор Бутман.

В інтернеті таку гру глави РФ підняли на сміх.

«Клоуни як вони є. У шумерів клоун став президентом, а у нас президент — клоуном», — пишуть читачі.

Інших розлютило, що Путін влаштував гуляння в такий трагічний день.

«Якраз рівному відзначили третю річницю як ТУ-154 Міноборони РФ пішов на дно в Сочі. «Красені»! Причину катастрофи засекретили, а що ви хотіли?», — обурюються юзери.