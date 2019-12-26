Всім закрили роти: терористи «ДНР» влаштували «вибуховий» переполох в Макіївці

Жителі окупованої Макіївки знову відчули підземний поштовх після відновлення роботи місцевої шахти.

Як повідомив Telegram канал «У Макіївці» з посиланням на місцевих жителів, поштовх був зафіксований близько 12 годин, однак ресурси «ДНР» цю інформацію не публікують.

«Поштовхи почалися півроку тому, чітко з моменту, коли шахта початку підробіток селища. Тривають більше півроку і повністю припинялися лише на місяць, коли за наказом Пушилина для перевірки версії з причетністю шахти на ній припинялися буровибухові роботи. Із зупинкою і відновленням вибухових робіт поштовхи припинялися і поновлювалися день у день», – сказано в повідомленні.

Терористи раніше заявляли, що «це всі збіги» і причину поштовхів вони не знають. Зараз же вони відмовляються коментувати, заборонивши місцевим ресурсам піднімати цю тему.