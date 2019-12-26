Водонаєва кинула заклик «не народжувати дітей в убогій і жадібною країні»

Телеведуча і екс-учасниця реаліті-шоу «Дом-2» Альона Водонаєва дала рекомендації своїм подписчицам в Instagram, закликавши тих не народжувати дітей.

«Прочитала, що в Самарській області моз рекомендував приватним клінікам відмовитися від проведення абортів. Так наші влади борються з вимиранням населення Росії, і винні в цьому всі, крім дбайливих політиків. „Держава вас не просив народжувати“, — говорила Ольга Гладських, яка єдина виявилася чесна і права. На жаль, ми живемо в убогій і жадібною країні, і якщо ви не впевнені, що зможете забезпечити знаннями і медициною, їжею та одягом себе і дитину, то просто не треба народжувати. Я не можу уявити, як справляються сім’ї, в яких по два, три, чотири дитини, а живуть вони на дві середньостатистичні зарплати?», — написала вона.

Вона зазначила, що політики завжди знаходять відмовки: «то демографічна яма у них була, то гей-пропаганда все зіпсувала, а тепер з’явився ще одна причина вимирання росіян — закон про домашнє насильство». «Але давайте не будемо брехати самі собі, справжня причина тільки в тому, що ми живемо в злиденній країні з багатющими ресурсами. Я більше не вірю, що завтра буде краще, хоча бажаю для своєї країни кращого і дуже люблю землю, на якій я народилася», — зауважила телеведуча.

За її словами, «в Росії народжують або багатії, або неосвічене бидло». У перших, пише вона, думки зайняті турботами про те, щоб було кому залишити в наслество нажите, а другим «не вистачає розуму і відповідальності усвідомити, що виховати дитину в Росії — це не просто йти по накатаній і купувати крім звичних сирків у „Пятерочке“, баночку дитячого харчування та підгузники».

«Я зневажаю сім’ї, які живуть в нищите і народжують по три-чотири дитини. Навіщо? На що їх виховувати? На зекономлені гроші від пільг для багатодітних сімей? Або чекати поки який — небудь мер не побачить сюжет про вашої важкої життя в регіональному ток-шоу, і не подарує вам квартиру в новобудові?», — помітила Водонаєва.

Вона порадила своїм подписчицам, які, на її думку, є головним «материнським фондом» Росії, отримати освіту, побудувати кар’єру, подивитися світ, а лише потім думати про дітей. «Не треба народжувати рабів державі!», — закликала Водонаєва, додавши, що аборт — це особиста справа кожного.