Затриманий у Росії педофіл вербуванні найманців на Донбас

Затриманий в Москві Ігор Толстошеин, який, за даними слідства, троє діб ґвалтував 12-річну дівчинку, займався вербуванням найманців для участі у війні на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті “Миротворець”.

“Вербував громадян Росії з числа страйкболістов для участі у війні на Донбасі, в минулому приймав участь у складі аналітичної групи ГРУ ЗС РФ на території Анголи”, – йдеться про росіянина на сайті.

Наголошується, що раніше Толстошеин працював у Московському інституті комунального господарства, Російському промислово-інвестиційному фонді і “Інституті управління державною власністю”.