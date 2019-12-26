Екс-директор порту Південний зізнався, що влаштувався помічником до діючого керівника

Екс-директор порту Південний Віталій Жуковський зізнався, що влаштувався помічником до чинного керівнику підприємства Олександру Олійнику. Про це він розповів в рекламному матеріалі на сайті «Одесская жизнь». Варто зазначити, що майже весь матеріал присвячений публікаціям редакції 368.media щодо корупційних схем в порту.

Риторика Жуковського проста — «ці руки нічого не крали». Нібито він всього лише радник з персоналу і відповідає за кадрову політику. Про своє працевлаштування Жуковський взагалі висловився досить просто: по дзвінку.

Коли я дізнався про його (Олійника — Ред.) призначення в порт Південний, подзвонив йому і сказав, що хочу бути корисний. З тих пір і допомагаю. Новий керівник запросив мене за цивільно-правовим договором строком на 1 місяць. Важливо підкреслити: я перебуваю не в штаті, а в якості радника, відповідаю за персонал і кадрову політику. Я не маю відношення ні до закупівель, ні фінансів, ні до чого б то не було крім паперів в кадровій сфері.Віталій Жуковський

При цьому Жуковський заявив, що нові тендери на послугу з оцінки активів підприємства для складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та послуги по переробці проміжної та річної фінансової звітності у відповідності з міжнародними стандартами абсолютна прозорі і він не має до них відношення. Але додав, що всі підприємства в період з 2017 по 2020 рік повинні були перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності. Жуковський нібито не зміг довести це до кінця, тому що його відсторонили від посади.

За його словами, Олійник запросив кілька фахівців з колишнього місця роботи з Маріупольського порту. Про цих спеціалістів редакція 368.media розповість найближчим часом.

Екс-чиновник повідомив, що кримінальне провадження у відношенні угод порту з компанією «Грищенко та партнери» при його керівництві нібито не розслідується. Далі Жуковський зробив несподівану заяву, підставивши під сумнів не тільки свою роботу, як правознавця, але і весь юридичний відділ порту Південний.

У порту була необхідність замовити послуги серйозній юридичній компанії. До нас регулярно приходили запити – наприклад, з прокуратури. Там вказано номер кримінального провадження з 14 цифр, та вимога надати такі документи. Але що це за справи, щодо кого, за якими фактами, з тексту запиту дізнатися не можна…Для початку потрібно було всі ці справи ідентифікувати – дізнатися, який слідчий орган їх веде, щодо кого, за яким фактом. А далі – вимагати від цього слідчого органу проведення слідчих заходів – і ви доводите справу до кінця і караєте винних, або закриваєте справу. Для цього мною була залучена компанія «Грищенко і партнери». Звідки вона взялася? По-перше, я сам адвокат і член Одеської спілки адвокатів, тому вибирав найкращих спеціалістів, професіоналів, які мають досвід у таких справах, серйозну і незалежну адвокатську компанію.Віталій Жуковський

Фактично, екс-директор зізнався, що він власноручно вибрав компанію, без тендеру. Нагадаємо, що тоді уповноважений з антикорупційної діяльності рекомендував директору порту Олександру Лагоше залучити Жуковського до дисциплінарної відповідальності.

Більш того, в період роботи екс-директора в порту було одразу дві резонансні кримінальні справи. НАБУ вважає, що Жуковський причетний до організації корупційних тендерів. Крім того, в 2018 році керівництво держпідприємства уклало договір на поставку двох іржавих тепловозів за ціною 26 млн гривень. Цією справою займається СБУ.