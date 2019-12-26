Південне міжрегіональне Управління юстиції може очолити одіозний чиновник, сімейний корупціонер

На початку грудня в Міністерстві юстиції України стали відомі імена переможців конкурсу на посади керівників міжрегіональних управлінь юстиції.

Однак, переможці конкурсу на зайняття вакантних посад начальників Західного (Львів), Південно-Західного (Івано-Франківськ) і Південного міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції (Одеса), так і не зайняли робочі місця, а в Мін’юсті оголосили новий конкурс.

Згідно з інформацією нашого джерела, в Мін’юсті, нібито, не задоволені результатами конкурсу по трьом перерахованим вище управлінням, і, ніби, намагаються просунути своїх кандидатів, які не зуміли перемогти.

Так, у конкурсі на посаду керівника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, яке формується на базі п’яти управлінь – Одеського, Миколаївського, Херсонського, Кримського та Севастопольського, вже кілька разів перемагають різні гідні люди.Тим не менш, в Міністерстві, намагаються протискати Олексія Пономарчука, який за своїми якостями займав місця зовсім не перші.

Раніше Олексій Пономарчук очолював Головне територіальне управління юстиції в Одеській області. За даними ЗМІ, протягом 2015-2016 років Пономарчук передав різним особам одеську нерухомість на загальну вартість 1,5 млрд доларів. Після міністерської перевірки, сформованої на підставі численних скарг людей, глава цього відомства Олексій Пономарчук позбувся своєї посади. Остання посада чиновника – перший заступник голови Державної екологічної інспекції Столичного округу. Ні для кого не секрет, що екологічні інспекції має репутацію корупційного і прибуткового управління.

Крім того, відповідно до декларації Олексія Пономарчука, його дружиною є Олена Погребняк (Павлова), яка в «нульових» працювала Кредитній спілці «Україна», аж до його закриття у 2008 році. Історія з Кредитною спілкою, похоронившем надії і разорившим 18 тисяч вкладників, увійшла в історію України. Збиток, нанесений вкладникам, варіюється від 200 млн до 500 млн грн.

На даний момент Олена Погребняк займає посаду начальника Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області. У грудні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили їй та її заступнику підозра у привласненні 898 тис. грн. Також, чиновником зайнялися і в прокуратурі Одеської області.

Громадськість Одеси дивується, чому нова влада намагається «протиснути» старих чиновників на важливі посади, коли декларувала прозорість в різних сферах діяльності держави. Та ж ситуація спостерігається у Львові та Івано-Франківську, де влада хоче бачити «потрібних» людей, що мають вкрай негативну репутацію.

Олег Бойко

