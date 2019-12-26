Організатор вбивства АТОшника і кримінальний злочинець на прізвисько “Лощ” був затриманий поліцією після двох років пошуків

У місті Біла Церква поліція затримала кримінального злодія на прізвисько “Лощ”, якого розшукувала протягом двох років за хуліганство. Про це повідомляється на сайті поліції Київської області.

Наголошується, що затриманий – 47-річний уродженець Кагарлика – неодноразово відбував покарання за скоєні злочини у місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі.

“У 2017 році в місті Кагарлик сталося вбивство учасника антитерористичної операції.

Нападник, який завдав смертельні ножові поранення, поліція затримала відразу. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду. Його спільнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки”, – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що, перебуваючи в розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався, але при цьому він примудрявся тримати в страху жителів району та “кришувати” гральний бізнес. Зараз вирішується питання про оголошення затриманому підозри. Запобіжний захід для нього обере суд.