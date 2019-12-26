«Епіцентру» Герег дали $70 мільйонів кредиту

Мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К»,
якою володіють Олександр і Галина Гереги, підписала кредитну угоду в розмірі $70
млн з Чорноморським банком торгівлі та розвитку» (BSTDB). Як повідомила
прес-служба компанії, 7-річний позику підтримає бізнес-програму компанії
галузі сільського господарства на 2019-2021 р. зокрема фінансування буде
направлено на придбання сільськогосподарських активів, і на будівництво
нових і модернізацію діючих зернових елеваторів.
«Ми раді зробити свій внесок у зміцнення аграрного сектора і
експорту в Україну, що є основним джерелом зайнятості, доходів бюджету
і надходжень в іноземній валюті у країні. Це угода підкреслює стратегічний
пріоритет, який ми надаємо підтримку сільськогосподарського
виробництва і регіональної торгівлі України, яка виграє від зростаючого
експортного потенціалу країни», — розповів віце-президент BSTDB Banking Хасан
Демирхан.
У компанії відзначають, що фінансування BSTDB сприяє
розвитку аграрної інфраструктури в Україні, створення робочих місць і збільшення
експортних доходів, відповідно зміцнення платіжного балансу країни.
«Кредит дозволить групі компаній ще більше посилити свої
позиції в сільськогосподарському бізнесі, створити нові можливості для
працевлаштування в сільській місцевості і поліпшити соціальне благополуччя
громад», — прокомментирповал генеральний директор «Епіцентр К» Петро Михайлишин.
Раніше SKELET-info повідомляв, що «Епіцентр» веде переговори з Європейським інвестиційним банком на отримання 100 мільйонів євро кредиту.
До этогоАнтимонопольный комітет України (АМКУ) надав
дозвіл мережі будівельно-господарських супермаркетів «Епіцентр К» на купівлю нафтобази, яка належить концерну
«Галнафтогаз».
Крім того Гереги за останні два роки ми вклали в аграрний бізнес
$150 млн і збільшили земельний банк до 110 000 га. Крім того вони мають
зареєстровану в Росії компанію і бізнес в окупованому Криму.