«Епіцентру» Герег дали $70 мільйонів кредиту

Мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К»,

якою володіють Олександр і Галина Гереги, підписала кредитну угоду в розмірі $70

млн з Чорноморським банком торгівлі та розвитку» (BSTDB). Як повідомила

прес-служба компанії, 7-річний позику підтримає бізнес-програму компанії

галузі сільського господарства на 2019-2021 р. зокрема фінансування буде

направлено на придбання сільськогосподарських активів, і на будівництво

нових і модернізацію діючих зернових елеваторів.

«Ми раді зробити свій внесок у зміцнення аграрного сектора і

експорту в Україну, що є основним джерелом зайнятості, доходів бюджету

і надходжень в іноземній валюті у країні. Це угода підкреслює стратегічний

пріоритет, який ми надаємо підтримку сільськогосподарського

виробництва і регіональної торгівлі України, яка виграє від зростаючого

експортного потенціалу країни», — розповів віце-президент BSTDB Banking Хасан

Демирхан.

У компанії відзначають, що фінансування BSTDB сприяє

розвитку аграрної інфраструктури в Україні, створення робочих місць і збільшення

експортних доходів, відповідно зміцнення платіжного балансу країни.

«Кредит дозволить групі компаній ще більше посилити свої

позиції в сільськогосподарському бізнесі, створити нові можливості для

працевлаштування в сільській місцевості і поліпшити соціальне благополуччя

громад», — прокомментирповал генеральний директор «Епіцентр К» Петро Михайлишин.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Епіцентр» веде переговори з Європейським інвестиційним банком на отримання 100 мільйонів євро кредиту.

До этогоАнтимонопольный комітет України (АМКУ) надав

дозвіл мережі будівельно-господарських супермаркетів «Епіцентр К» на купівлю нафтобази, яка належить концерну

«Галнафтогаз».

Крім того Гереги за останні два роки ми вклали в аграрний бізнес

$150 млн і збільшили земельний банк до 110 000 га. Крім того вони мають

зареєстровану в Росії компанію і бізнес в окупованому Криму.