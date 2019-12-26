Фото Дженнифер Энистон с «Друзьями» в Instagram «долго планировалось»

Инсайдер рассказал, как Кортни Кокс собрала всех «друзей» в своем доме в Малибу.

Недавно сериал «Друзья» отметил 25-ю годовщину с момента запуска проекта в 1994 году. В октябре Дженнифер Энистон опубликовала в своем Instagram совместную фотографию с Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Дэвидом Швиммером, Мэтью Перри и Лизой Кудроу. Кадр был сделан во время ужина актеров в доме Кокс и стал первой публикацией в Instagram Энистон. Он набрал рекордное количество лайков — около 15,5 миллионов.

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Допис, поширений Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 15 Жов 2019 р. о 6:03 PDT

Недавно инсайдер рассказал, что организовать воссоединение «друзей» было очень непросто.

Это был далеко не спонтанный ужин. Но он прекрасно удался. Было много смеха и объятий, будто они не расставались все это время,

— поделился источник.

Он также сообщил, что за все время съемок сериала шесть актеров действительно были друзьями, поддерживали и помогали друг другу.

Не было никаких закулисных драм, они в реальности были как друзья и шли к одной цели,

— сказал инсайдер. И добавил, что Дженнифер, Кортни и Лиза особенно подружились и помогали друг другу проходить через разводы и неурядицы в личной жизни.

: Новости Ю