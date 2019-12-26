В США готовят операцию на случай кибератаки России в ходе президентских выборов

При этом, президента РФ Владимира Путина эта операция не затронет.

Соединенные Штаты Америки готовят специальную операцию против российской политической и экономической элиты в случае ее вмешательства в проведение выборов президента США осенью 2020 года. При этом, президента РФ Владимира Путина эта операция не затронет, поскольку такие меры будут считаться “слишком провокационными”, сообщает Washington Post.

Отмечается, что правительство США приступило к подготовке операции после того, как разведка предоставила в ноябре секретный доклад, согласно которому “Россия при помощи хакеров попытается сеять разногласия среди американцев и намеренно обострять существующие противоречия в обществе”.

Некоторые меры киберкомандование США уже приняло в отношении так называемых троллей, которые действовали в соцсетях от имени американских граждан. В Вашингтоне убеждены, что действуют они по заданию Агентства интернет-исследований РФ.

В Washington Post также сообщают, что речь может пойти о получении доступа и использовании конфиденциальной информации о представителях руководства РФ. Еще один способ информационной операции – поиск разногласий между людьми из российской элиты.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.

Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий США в ходе праймериз – институт первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определен единый партийный кандидат в президенты.

: zn.ua