Названа сума боргу МАУ Коломойського перед «Украерорухом»

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» Ігоря Коломойського є єдиною компанією, у якої є заборгованість перед «Украерорухом». Про це повідомив в. о. директора компанії «Украерорух» Андрій Ярмак в інтерв’ю «НВ Бізнес».

За його словами, інші авіакомпанії регулярно оплачують

всі рахунки. Ярмак відмовився називати розмір заборгованості МАУ, так як сума

оскаржується в судах. Він додав, що борг входять штрафні санкції,

прострочені та поточні платежі, так як компанія продовжує надавати послуги авіаперевізнику.

За словами Ярмака, сума боргу постійно змінюється – розмір

боргу МАУ наближається до позначки 1 млрд грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що МАУдолжна держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» близько 300 млн грн.

Крім того повідомлялося, що МАУ підвищує збір за роздруківку посадкового талона в аеропорту

з 10 до 15 євро.

Також МАУ пригрозила подати в суд у зв’язку з виходом на ринок

ірландського лоукостера Ryanair, якщо її скарги на слоти міжнародного

аеропорту Бориспіль не будуть розглянуті. Одночасно МАУ судиться з аеропортом

Львова, вимагаючи скасувати контракт з Ryanair.