«Люблять кулі»: глава «Укренерго» вказав українцям на нюанс із тарифами

Українці не хочуть платити за комунальні послуги за ринковою вартістю, що не сумісно з прагненням жити в європейському співтоваристві.

Про це заявив керівник «Укренерго» (компанія-оператор енергосистеми України) Всеволод Ковальчук в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, бажання «кулі» притаманне ментальності багатьох народів, зокрема й українського. На його думку, до цього розташовує беззаконня, що триває в країні десятиліттями.

«І відсутність справедливого суду, відсутність справедливого покарання і при цьому відсутність розплати за якісь позитивні речі. Це все деморалізує націю», – сказав Ковальчук.

Він провів паралель з пенсіями – мало хто в Україні хоче платити податки, але будь відповість, що хоче отримувати більшу пенсію. При цьому він додав, що знає випадки, коли махінаціями з «скручуванням» лічильників займалися люди, які самі пов’язані з енергетикою.

«Я своїми вухами чув від людей з енергетичної галузі, як вони хвалилися, що вони у себе на лічильнику що там поставили, щоб лічильник менше крутив. Це, правда, було про газовий лічильник, а не про електричний. Але я чув від людей, які отримують зарплату з грошей, які люди платять за газ. Це дике спотворення ментальності і воно, на жаль, притаманне багатьом», – навів приклад Ковальчук.