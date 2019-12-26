Упізнані тіла всіх загиблих при пожежі в одеському коледжі

Експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Зазначається, що останнім впізнали директора Інституту морської біології НАН України, доктора біологічних наук Бориса Александрова.
Прощання з ним відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова.
Також повідомляється, що 26 грудня в Валиховском провулку простяться з двома іншими жертвами пожежі – 16-річними студентками економічного коледжу Катериною Пьяночкиной і Юлією Маркіної.
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