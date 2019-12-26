В Одесі пограбували будинок соратника Труханового

Депутат Одеської міської ради, який є членом фракції «Довіряй справах», постраждав від дій злодія. Соратник Труханового залишився без солідної суми грошей і колекції дорогих годин.

Згідно з матеріалами досудового розслідування №12019161500002917, відкритого за частиною 5 ст. 185 КК України, 23 листопада 2019 року між 20:00 по 23:10 невідомий через балкон другого поверху проник у приватний будинок депутата і викрав 18750 євро та 2000 доларів США, які зберігалися в сейфі на другому поверсі.

Крім того, видобутком домушника стали наручний годинник Ulysse Nardin, вартістю 20 тисяч доларів, наручний годинник Graham за 3000 доларів, наручний годинник Frederique Constant вартістю 1500 доларів, а також наручний годинник Breguet 566 вартістю 28 тисяч. Загальна сума матеріального збитку склала 1,8 млн грн.

Ім’я потерпілого поки не відомо. В деклараціях депутатів від партії «Довіряй справах» конкретно такого набору цінностей немає ні в кого.