Стало известно, где встретили Рождество Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (фото)

В то время, как практически вся королевская семья празднует Рождество во дворце Сандрингем, расположенном в британском графстве Норфолк, Меган Маркл и принц Гарри проводят свой отпуск за океаном. Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские отдыхают в Канаде — вместе со своим семимесячным сыном Арчи и матерью Меган Дорией Рэгленд. Это подтвердил Букингемский дворец. Однако точное место их пребывания содержалось в тайне. Сообщалось лишь, что семейство практически не покидает пределов своего секретного убежища. Однако журналисты все же разузнали, где именно находятся сейчас Сассексы. Семейство базируется на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия. Они проживают в уединенном роскошном особняке. Как пишет издание Daily Mail, Гарри несколько раз видели гуляющим по живописному парку Horth Hill Regional Park. Супругов также заметили на пробежке в районе Северный Саанич.

Владельцы местного ресторана Deep Cove Chalet рассказали, что к ним обращались охранники Сассексов с просьбой зарезервировать для семейства стол. Однако рестораторы отказали представителям королевской семьи, так как не хотели лишних проблем в связи с повышенными мерами безопасности, которыми сопровождался бы их визит.

Королева дала своему внуку и его жене разрешение провести праздники за границей. Однако некоторые члены королевской семьи, как пишут СМИ со ссылкой на инсайдеров, считают, что Сассексам следовало бы прервать свой отпуск и вернуться домой после того, как стало известно о госпитализации дедушки Гарри — принца Филиппа.

Королева Елизавета во время своего традиционного обращения к народу упомянуло об Арчи, заявив, что они с мужем были рады рождению своего восьмого правнука в 2019 году. При этом фотографии Меган, Гарри и Арчи отсутствовали на столе возле Ее Величества — хотя там были снимки семейства принца Уильяма, принца Чарльза с Камиллой, принца Филиппа и отца королевы — покойного короля Георга VI.

: fakty.ua