Автомеханік зіграв Jingle Bells на гайкових ключах (відео)

Різдвяну мелодію Jingle Bells у Сполучених Штатах Америки зіграли на гайкових ключах.

Новорічним настроєм себе та користувачів інтернету спробував зарядити автомеханік Брандо Андерсон із штату Міннесота. Чоловік розклав у ряд гайкові ключі різного розміру і, як на металофоні, зіграв Jingle Bells. Відео цього він опублікував на власному каналі в YouTube.

На каналі в американця всього 154 підписники, однак його виконання святкової мелодії вже переглянули понад 5,6 тис. користувачів. Цей ролик Андерсон записав у власному гаражі в місті Ок-Гров.

У коментарях відзначають незвичайну гру на ключах й наголошують, що в залежності від розміру ключі звучать по-різному при ударі об бетонну підлогу.

: racurs.ua

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