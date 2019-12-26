Дженніфер Лопес вийде заміж на початку 2020 року, і вже відомо, де пара зіграє весілля

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес вже три роки зустрічається з бейсболістом Алексом Родрігесом, який майже рік тому зробив їй пропозицію руки та серця.

В усіх своїх соцмережах пара ділиться романтичними світлинами з побачень та милими сімейними фото, публічно демонструючи свої почуття одне до одного. Однак, шанувальників більше цікавить те, коли та де знаменитості зіграють весілля.

Як розказали інсайдери, пара хоче одружитися на початку 2020 року в своєму маєтку в Лос-Аджелесі.

Розкішний будинок Дженніфер придбала ще до знайомства з коханим за 28 мільйонів доларів (650 мільйонів гривень) у 2016 році. Наразі зірки живуть саме там.

Вони хочуть взяти приклад з Дженніфер Еністон та зробити це в домі Джей Ло, де влаштують вечірку до пізньої ночі з парою сотень гостей.

– поділився анонім.

Алекс переїхав до коханої більше року тому. Закохані вважають це місце ідеальним для обміну весільними обітницями, адже територія володінь 50-річної нареченої сягає 1294 квадратних метри.

Більш того, на задньому дворі маєтку є багаторівневий відкритий амфітеатр на 100 місць з коктейль-баром та величезним басейном.

Також у домі є 7 спалень, 13 ванних кімнат, корт для гольфу, оазис в гавайському стилі з хатиною тікі та піщаним пляжем.

Вони планують одружитися до кінця весни, якщо не раніше.

– підсумувало джерело.

: lux.fm

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.