Сьогодні Нацбанк вводить в обіг нові пам’ятні монети, присвячені військовослужбовцям

Сьогодні, 26 грудня, НБУ вводить в обіг пам’ятні монети номіналом 10 гривень “На сторожі життя” і “Учасникам бойових дій на території інших держав”. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Пам’ятна монета “На сторожі життя” присвячена військовим медикам – людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників, здійснюють подвиг милосердя, мужності і стійкості. Роздрібна ціна, грн: 10

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України (ліворуч), напис Україна (угорі півколом), рік карбування монети 2019 (праворуч), номінал-десять гривень (внизу півколом) в центрі – стилізована композиція: полум’я, на тлі якого – хрест, символ медицини, навколо – камуфльовані уламки, що символізують драматизм війни; внизу між уламками – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізовану композицію: військовий медик надає допомогу пораненому бійцю під час бойових дій, дзеркальні силуети вертольота і групи військовослужбовців, які йдуть до нього з ношами (ліворуч) напис: “На варті життя” (внизу). Монета “Учасникам бойових дій на території інших держав” присвячена українським військовим фахівцям – учасникам багатьох миротворчих місій. “З 1992 року в міжнародних миротворчих операціях взяли участь майже 40 тисяч українських військовослужбовців.

Український бойовий резерв налічує майже 330 тисяч чоловік, більшу частину якого складають ветерани війни в Афганістані. До окремого ешелону ветеранів бойових дій відносяться військові фахівці з досвідом ведення миротворчих операцій у В’єтнамі, Сирії, Анголі, Мозамбіку, Єгипті та інших країнах”, – йдеться в повідомленні. Роздрібна ціна, грн: 10

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, над яким напис Україна; на дзеркальному тлі – стилізована композиція: на тлі моделі Землі зображені континенти і вказаний номінал 10 / гривень (унизу); рік карбування монети 2019 (ліворуч) та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч) напис учасників бойових дій на території інших держав (угорі півколом).