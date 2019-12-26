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Все таке рідне, но – незнайоме, – колишня жителька Прип’ять пам’яті поділилася враженнями про закинуте місто

26.12.2019

25 грудня 2019 року “Асоціація Чорнобильських туроператорів” проводити акцію, що покликана привернути увагу до збереження м. Прип’ять ять та інших споруд та об’єктів Чорнобильської Зони відчуження.

Востаннє новорічну ялинку встановлювали там у грудні 1985 року.

Прикрашати ялинку приїхали зі Славутича колишні жителі м. Прип’ять ять, які не бачили своє місто майже 34 роки. Вони зацікавлені в подальшому збереженні та музеєфікації Чорнобильської Зони Відчуження за допомогою міжнародних інституцій, таких як ЮНЕСКО. Віктор та Надія біля КПП міста Прип’ять ять навіть не впізнали місто, в якому жили та працювали.

 

“Вулиці сталі вужчими. Проспект Леніна взагалі був дуже широким. А зараз я його не бачу. Надія навіть не впізнала, де ми знаходимося. Серед сосен знаходився стадіон, де тренувалися наші футболісти. Після медичного інституту я пішов працювати у швидку допомогу. На стадіоні я допомагав спортсменам, щоб вони не отримували травми”, – згадує Віктор.

Праворуч від проспекту Леніна знаходиться будинок, в якому живе голова бригади медичної допомоги, в якій працював Віктор. А недалеко від нього проживали і Надія з Віктором, які отримали житло після весілля у ятиповерховому будинку. “Емоцій багато. Все таке рідне, но – незнайоме”, – додає Надія.

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