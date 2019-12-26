«Ми будемо нападати!» Звіробій пригрозила ДБР перед допитом

Волонтер, колишня учасниця АТО Маруся Звіробій 26 грудня прийшла на допит в ГБР і пригрозила, що має намір там не тільки захищати себе, а й нападати.

Ролик з її зверненням опублікував Telegram-канал PavlovskyNews. На ньому Звіробій також жорстко розкритикувала судову систему України, зазначивши, що вважає її підконтрольною владі

«У мене буде допит. Зараз я тут стою як свідок. Перекваліфіковується у нас в Україні це справа на підозрюваного в протягом декількох секунд. Суди у нас проводяться бездоказово і незаконно. У мене є претензії до товариша Трубі з приводу того, як він картає суддів», – сказала волонтер.

Вона також підкреслила – якщо її справою займається центральний апарат ДБР, то рішення повинне було бути підписана Шевченківським судом. Однак за дивним збігом обставин його підписав скандально відомий Печерський суд.

«Тому ми будемо не тільки захищатися, ми будемо ще й нападати. Для того, щоб нападати, нам треба єдність, відставити трохи свята і займатися своїми побратимами. Чим я і буду займатися», – підкреслила Звіробій.

Перед допитом Звіробій до ДБР прийшли активісти та журналісти

До ДБР приїхали представники преси