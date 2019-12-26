У Німеччині чоловік знайшов у старому годиннику пачку дойчмарок. Знахідку він обміняв на €25 тисяч

Житель Нижньої Саксонії знайшов у старому настінному годиннику, який він купив на блошиному ринку, пачку дойчмарок у сумі 50 тисяч. Як повідомляє Spiegel, через шість місяців він обміняв її на понад €25 тисяч у центральному банку Німеччини.

Німецька валюта вийшла з обігу в 2001 році, її перестали приймати як платіжний засіб, але обмін в банку за курсом €1 за 1,95 марки ще можливий.

Німець відніс гроші в місцеве державне бюро знахідок. Згідно із законом, якщо протягом шести місяців ніхто не заявив права на майно, знахідку повертають. Після зазначеного терміну чоловікові повернули гроші, і він обміняв їх на €25 500, сплативши адміністративний збір у розмірі €576.

: thebabel.com.ua

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