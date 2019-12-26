Гол українця Маліновського у ворота “Верони” потрапив у рейтинг найкращих в Італії (відео)

Гол півзахисника збірної України та “Аталанти” Руслана Маліновського став одним з найкращих у грудні в чемпіонаті Італії.

Спорт24 писав, що 7 грудня Руслан Маліновський забив свій дебютний гол у Серії А, розкішним ударом відправивши м’яч у ворота “Верони”.

Всього півзахисник збірної України провів 20 матчів за Аталанту, відзначившись трьома забитими м’ячами і двома результативними передачами.

У наступному матчі чемпіонату Італії Аталанта вдома зіграє проти Парми.

: 24tv.ua

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