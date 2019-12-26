Військовий експерт пояснив, навіщо добровольців АТО «розтягують по різних політичних рухів»

Багато політичні сили намагаються використати добровольців у внутрішньополітичній боротьбі в Україні. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту інтернет-видання Новини України – From-UA розповів координатор «Інформаційного опору» Костянтин Машовець.

Коментуючи інформацію про те, що президент Володимир Зеленський підписав закон про надання добровольцям статусу учасника бойових дій, наш співрозмовник зазначає наступне: «Це цілком справедливе рішення, тому що добровольці теж брали участь у бойових діях, жертвували здоров’ям та життям, захищаючи незалежність нашої країни. Інша справа, як визначати статус добровольців, які держави брали участь у відбитті російської агресії від неофіційних силових органів».

За словами експерта, багатьох добровольців намагаються використовувати у внутрішньополітичній боротьбі.

«Багато політичні сили намагаються використати добровольців у внутрішньополітичній боротьбі в Україні, розтягують їх політичних рухів, партій. А взагалі, всі, хто воював, дуже добре знаходять один з одним спільну мову. Вони називають один одного побратимами. Я вам наведу приклад знаменитого Донецького аеропорту. Там билися поруч військовослужбовці 93 бригади і української добровольчої армії, підрозділ «Правого сектора». Знаходили спільну мову, один одного підтримували. Ніяких складнощів», — додає Костянтин Машовець.