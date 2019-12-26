Гордон: Зеленський залишить президентську посаду, а пранкер Джокер – це дівчина

В даний час українське суспільство хвилюють багато питань щодо майбутнього країни. На два таких питання відповіді дав відомий український журналіст Дмитро Гордон. Зокрема, він розповів про те, чи буде Зеленський балотуватися на другий президентський термін, а також він розповів деякі деталі про пранкере Джокері.

Таким чином, на YouTube-каналі Гордон опублікував відео, де дає відповіді на два резонансні питання. На переконання Гордона, у 2024 році Володимир Зеленський виконає власну передвиборчу обіцянку і не піде на новий президентський термін.

Журналіст сказав: «Вважаю, пане Зеленський тріумфально завершить перший термін, ставши героєм України, якщо все буде так тривати, як триває це сьогодні». Він стверджує, що ніяких питань у нього до Зеленському по роботі немає на посту президента. Але при цьому Він додав: «Є одне побажання – швидше. Просто одним словом – швидше. Хоч я і розумію, що важко».

Говорячи про пранкере Джокері, Гордон зазначив, що знає його. Журналіст сказав: «Я і прізвище, і ім’я знаю. Немає повноважень називати їх, однак скажу вам дещо по секрету. Взагалі це дівчина, за якою стоїть багато впливових дядьків, які граються. Велика політика».

Помилка! Не зазначений ролик!