Популярна російська телеведуча радить українкам «не народжувати рабів цій державі»

Російська телеведуча, екс-учасниця «Дом-2» Альона Водонаєва заявила, що не варто «народжувати рабів», а краще зробити аборт, якщо жінка не впевнена, що зможе забезпечити достойне життя собі та дітям.

На своїй сторінці в Instagram вона підтримала слова свердловської екс-чиновниці Ольги Глацких, яка говорила на зустрічі з молоддю, що «держава вас не просив народжувати».

«Ольга Глацких єдина виявилася чесна і права. На жаль, ми живемо в убогій і жадібною країні, і якщо ви не впевнені, що зможете забезпечити знаннями і медициною, їжею та одягом себе і дитину, то просто не треба народжувати», — пише Водонаєва.

Телеведуча зазначає, що «ми живемо в злиденній країні з багатющими ресурсами». На її думку, багато дітей або в багатих сім’ях, або у «неосвіченої бидла».

Багатії, як вважає Водонаєва, народжують багато дітей для того, щоб в майбутньому вони витрачали їх стан.

До другої категорії вона відносить тих, хто взагалі не думає про майбутнє:

«Я зневажаю сім’ї, які живуть в злиднях і народжують по три-чотири дитини. Навіщо? На що їх виховувати? На зекономлені гроші від пільг для багатодітних сімей?».

Водонаєва закликала росіянок не слухати чиновників, які обіцяють підтримку тим, хто народить багато дітей.

Отримайте освіта, побудуйте кар’єру, подивіться світ, заробити грошей, а потім думайте про материнство. Не треба народжувати рабів цій державі», — заявила телеведуча.

Пост у соцмережі Водонаєва написала після того, як прочитала про рекомендації моз Самарської області приватним клінікам відмовитися від проведення абортів.

Як пише «Царгород», регіональний міністр Михайло Ратманів під час зустрічей з керівниками приватних медичних установ звертався до них з переконливим проханням відмовитися від проведення операцій з переривання вагітності без медичних показань. Він зазначив, що в державних установах з жінками, що вирішили зробити аборт, працюють психологи.