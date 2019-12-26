Нові свідоцтва розкривають справжній розмах звірств режиму Лукашенка

Визнання екс-бійця спецзагону МВС Білорусі про його участь у вбивствах опозиціонерів нагадали Європі про істинне обличчя беззмінного білоруського президента Олександра Лукашенка.

Про це пише журнал НВ.

12 листопада 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав з офіційним візитом Австрію, країни ЄС. Білоруського лідера зустрічали в палаці Хофбург — розкішному імператорському комплексі, в якому зараз розташовується резиденція президента.

Останній диктатор Європи, як Лукашенко часто називають в європейських ЗМІ, у Відні говорив про необхідність більш тісної співпраці його країни з Європейським союзом. Причому ЄС лише у 2016‑му зняв з білоруського президента перманентно діючі з 1997 року персональні санкції: Брюссель пробачив батька після того, як у вотчині Лукашенко пройшли президентські вибори і на волю вийшли багато політв’язнів.

Мінськ останні років п’ять старанно покращує свій імідж в очах європейців. Саме у столиці Білорусі в 2015‑му пройшла присвячена проблемам Донбасу зустріч нормандської четвірки: президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель, голови України Петра Порошенка і лідера РФ (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) Володимира Путіна. Там же тепер регулярно збирається Тристороння контактна група, яка обговорює проблемні моменти, пов’язані з російською агресією на сході України.

І Захід потроху пом’якшує своє ставлення до лідера Білорусі, що перебуває при владі вже 25 років. «Боляче спостерігати, наскільки коротка пам’ять у багатьох європейських, так і американських політиків», — каже з цього приводу Наталія Радіна, головний редактор опозиційного білоруського сайту Хартія 97. Протягом 20 років цей ресурс займається темою зниклих у Білорусі за час правління Лукашенка політиків і журналістів.

16 грудня цього року коротку пам’ять європейців пожвавило інтерв’ю Юрія Гаравського, опубліковане в німецькому виданні Deutsche Welle (DW). 41‑річний колишній боєць спеціального загону швидкого реагування внутрішніх військ МВС Білорусі (СОБР), який виїхав з країни в ЄС у пошуках політичного притулку, заявив: за наказом керівництва він брав участь у викраденні і вбивстві екс-міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка, екс-глави Центрвиборчкому Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував опозицію.

Всі троє дійсно пропали в 1999 році.

Розповідь Гаравського був досить конкретним: він повідомив, де приблизно знаходяться останки убитих, на якому транспорті їх викрадали і хто ще з Собр брав участь у умерщвлениях. «Я приношу щирі співчуття рідним і близьким, так як я — учасник вбивства. Прошу у них вибачення. Можу показати місця поховань на карті», — заявив утікач.

Поява інтерв’ю співпало за часом зі складними для Лукашенка переговорами з президентом РФ Володимиром Путіним про економічної і політичної інтеграції двох країн.

З-за цього в Білорусі почали говорити про руку Кремля, нібито стоїть за Гаравским. «Але необов’язково за всім, що нервує Лукашенко, варто підлий Кремль», — уточнює білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман. За його словами, одкровення колишнього співробітника Собр викликали бурхливу реакцію в ЗМІ і соцмережах і стали темою № 1 у Білорусі в перші дні після їх публікації. «Це [показання Гаравського] нагадало про ступені жаху, до якого може доходити і в минулому доходила ця система», — говорить експерт.

Час зниклих опозиціонерів

«Ця система з’явилася в Білорусі чверть століття тому: Лукашенко вперше переміг на президентських виборах в 1994‑м. А через два роки завдяки референдуму про внесення змін до конституції посилив президентські повноваження і подовжив свій 5‑річний термін на посаді глави держави, так як за підсумками національного волевиявлення його почали відраховувати з 1996‑го. Проти такого повороту подій висловлювалися багато депутати Верховної Ради (ЗС) країни і голова ЦВК Гончар, який напередодні референдуму позбувся посади.

Кризовим для батька став 1999 рік — саме тоді за колишніми правилами спливали повноваження глави держави. Опозиція вимагала від Лукашенка відставки і призначення чергових виборів. Але раптом у квітні при загадкових обставинах помер один з її лідерів — 49‑річний Геннадій Карпенко, заступник голови ВС. Офіційною причиною смерті влада назвали крововилив у мозок.

А місяць тому пропав безвісти соратник Карпенко — екс-глава МВС Захаренко.

За словами білоруського правозахисника Олег Волчека, з перших днів збирав інформацію про зникнення колишнього головного міліціонера країни, правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом його зникнення лише через чотири місяці. Сталося це 17 вересня, на наступний день після того, як безслідно зникли ще два опозиціонера — вже згаданий Гончар і бізнесмен Красовський.

Розповідь Гаравського ряснів подробицями.

Так, за Захаренко тиждень слідкувала, за його словами, група з восьми осіб. А керував операцією командир Собр Дмитро Павличенко сказав, що пора ліквідувати «об’єкт». Екс-главу МВС схопили ввечері біля його хати, посадили в автомобіль і відвезли на навчальну базу внутрішніх військ. Там, за словами Гаравського, Павліченко і застрелив Захаренко. Після чого тіло поклали у багажник і відвезли на Північне кладовище в Мінську. В розташованому там крематорії вже стояв приготовлений труну. Павліченко приблизно півгодини пробув у цьому місці один, після чого вийшов з чорним пакетом у руках і пішов з ним у бік кладовища.

Віктора Гончара і бізнесмена Красовського восьмеро собровцев схопили в той момент, коли обидва вийшли з лазні. Їх вивезли у вітебському напрямку на законсервовану військову базу, де вже були вириті могили. Захоплених застрелив все той же Павличенків. «Тіла ми закопали, а речі спалили», — розповів екс-боєць Собр.

З тих пір пройшло 20 років, а справи все ще залишаються нерозкритими. Ні керівництво країни, ні топ-чиновники МВС за цей час жодного разу не зустрічалися з родичами зниклих, каже Волчек. Останні великі новини в цій історії з’явилися в 2001 році, напередодні друге в історії президента Лукашенка виборів: тоді розговорився начальник СІЗО № 1 Олег Алкаєв, який керував командою, яка виконує смертні вироки (Білорусь — єдина країна в Європі, де є смертна кара).

Фото зниклих політиків Юрія Захаренка і Віктора Гончара, акція 24 листопада 2015 року / Фото: svaboda.org / RFE/RL

Біг до того часу з країни і отримав у Німеччині притулок Алкаєв розповів: у 1999‑му за розпорядженням тодішнього голови МВС Юрія Сивакова він двічі видавав спеціальний пістолет ПБ-9, призначений для виконання смертних вироків, командиру Собр Павличенків. Дати видачі і повернення зброї збігалися з часом зникнення Захаренко, Гончара та Красовського. З цього приводу начальник СІЗО № 1, за його словами, звернувся в правоохоронні органи, і ті в 2000‑му навіть затримали Павличенків. Але в ізоляторі той провів всього кілька годин.

«Лукашенко особисто наказав звільнити командира Зборах, коли в результаті розслідування з’ясувалося, що він — головний підозрюваний», — говорить Радіна з Хартії 97. Причому генпрокурор і голова КДБ Білорусі, дали санкцію на арешт Павліченко, через кілька днів були звільнені.

Алкаєв ж після того випадку поспішив покинути країну. Схожим чином тоді надійшли ще кілька колишніх співробітників правоохоронних органів, які розслідували справи про зникнення опозиціонерів.

Опинившись на Заході, всі ці люди заговорили про те, що влада Білорусі перешкоджають розслідувань.

Три роки потому Христос Пургуридис, спеціальний доповідач ПАРЄ по Білорусі, підготував документ під назвою Зниклі люди в Білорусі. У ньому він констатував, що до викрадення опозиціонерів і журналістів крім Павліченко причетні екс-керівники МВС Сіваков і Володимир Наумов, а також колишній держсекретар Ради безпеки Віктор Шейман.

Тоді ж проти цих людей Брюссель ввів діючі досі санкції — заборону на в’їзд у країни Євросоюзу. «Пургуридис сказав, що для нього абсолютно очевидно: слід цих злочинів [пропаж опозиціонерів] веде наверх [до Лукашенка]», — говорить Радіна.

Тим не менше ця історія завмерла ще на кілька років. З небуття її витягнув російський телеканал НТВ у 2010‑му, у момент загострення відносин між Мінськом і Москвою. Росіяни, за словами Волчека, зняли і показали в РФ 4‑серійний документальний фільм Хрещений батька, присвячений корупції авторитарного режиму Лукашенка.

В одній із серій з’явився новий свідок у справі про зникнення опозиціонерів — Дмитро Новачок, колишній боєць Собр. Той особисто не брав участь у викраданнях, але знав про них і розповів, як все відбувалося.

Минуло ще кілька років, і свідчення чергового собровца ще раз повернули справу в актуальну порядку денного ЄС і Білорусі.

Раніше батька і інші чиновники посміювалися над звинуваченнями у можливому вбивстві опозиціонерів, розповідали, що зниклі просто заблукали з лісу, пропали, виїхали з країни. Тепер же Лукашенко довелося виправдовуватися.

24 грудня в інтерв’ю Эху Москвы президент Білорусі прокоментував розповідь Гаравського такими словами: «Я ніколи в житті не давав і давати не буду такої команди [знищувати опозицію]». При цьому він з ходу дав іншу команду: як тільки прес-служба доповіла йому про «вкидання», Лукашенко звернувся до Слідчого комітету, який веде кримінальну справу зниклих опозиціонерів. І запропонував Гаравскому в ефірі Ехо Москви приїхати на батьківщину, щоб дати свідчення. «Він же публічно [про все] заявив, хто його вб’є?» — сказав Лукашенко.

Від вбивств до штрафів

Вбивати в Білорусі, схоже, дійсно нікого вже не збираються.

Останній гучний випадок пропажі людини в країні стався в 2000‑му — тоді зник оператор корпункту російського ОРТ в Білорусі Дмитро Завадський. Він їхав на службовій машині в аеропорт Мінська зустрічати колегу — журналіста Павла Шеремета, згодом перебрався в Київ і убитого в 2016 році.

Автомобіль Завадського на аеровокзалі знайшли, а його самого — ні. Двох його викрадачів — офіцерів МВС Білорусі — в результаті засудили. Але тіло оператора так і не виявили.

З тих пір тактика батька змінилася.

В кінці 2014‑го Раїса Михайлівська, правозахисник та керівник Білоруського документаційного центру, зняла фільм Банда, в якому розповіла про зникнення опозиціонерів і про білоруському «ескадроні смерті» — так в пресі часто називали спецзагін СОБР. «Я бачила, що тема згасає і йде. Нове покоління вже нічого про це не знає», — розповіла вона НВ.

Перший раз фільм показали у Вашингтоні, потім — в Білорусі, але в закритому режимі. Стрічка набрала майже 650 тис. переглядів на Youtube, але влада і правоохоронці наче не помітили її. «Я чекала реакції. Я все ж жива людина, не самогубець. Але була тиша. Це навмисна тактика — нічого не помічати і мовчати», — говорить Михайловська.

Після 1999-2000‑х, коли людей вбивали або «зникали», в Білорусі почали для боротьби з опозицією використовувати новий метод — посадки.

19 грудня 2010 року, в ніч після проведення президентських виборів, на яких Лукашенко знову святкував перемогу, під час акції протесту правоохоронці затримали сімох кандидатів у президенти. Четверо з них отримали тюремні терміни. Журналістку Радіну теж затримали і відправили в СІЗО КДБ, де вона провела півтора місяця. У наступному році вона таємно виїхала з Білорусі.

У 2011‑му опозиційного до Лукашенка Алеся Беляцького, голову правозахисного центру Весна, теж посадили. Причому обставили справа хитро — присудили 4,5 роки за несплату податків.

Звільнення Беляцького вимагали ЄС і США, міжнародні організації визнавали його в’язнем сумління. І все ж у в’язниці він провів три роки.

За словами колишнього в’язня, після виборів-2010 у в’язниці за політичними статтями потрапили понад 40 осіб, із‑за чого ЄС ввів санкції проти багатьох білоруських представників влади. Відносна розвантаження настала в 2015‑му, коли випустили з ув’язнення всіх політичних. Тоді ЄС, США і Канада почали частково знімати санкції з місцевих компаній і чиновників.

Щоб не псувати намітилося потепління, офіційний Мінськ почав переслідувати опозиціонерів і учасників вуличних протестів уже в «м’яких» формах.

За словами Михайлівській, нині правоохоронці Білорусі практикують арешти на 15 діб і штрафи за участь у несанкціонованих мітингах. У цьому році, за даними центру Весна, більше 250 людей отримали подібні покарання. Сказати, що вони відбулися легким переляком, не можна: розмір фінсанкцій еквівалентний сумі в 400 євро, уточнює Біляцький. Він наводить приклад блогера з Бреста Сергія Петрухина: міліція неодноразово затримувала того на акціях протесту, в результаті загальна сума пред’явлених йому штрафів перевищила 9 тис. євро.

«Влада діє в м’яких рукавичках, але хватка залишається колишньою», — констатує Біляцький.

Далеко до справедливості

Правозахисники і журналісти не тішать себе ілюзіями: інтерв’ю собровца Гаравського не стане джерелом глобальних проблем для Лукашенка і великих вуличних протестів не спровокує. «Внутрішня стабільність не похитнеться», — вважає политаналитик Артем Шрайбман.

Живе в Білорусі Світлана Алексієвич, лауреат Нобелівської премії з літератури, пояснює цей феномен просто: «Білоруське суспільство нічого не вирішує. Все вирішує одна людина, на жаль. Ось така система влади вишикувалася, а білоруське суспільство веде себе так, ніби його й немає».

Влади переконують пересічних білорусів: одкровення Гаравського — від лукавого. Мовляв, наступного року в країні пройдуть вибори, а росіяни зараз намагаються продавити ідею великої політичної і фінансової інтеграції Білорусі в РФ. Тому, мовляв, Москва і запустила компромат на незговірливого Лукашенко. Правозахисники в цю версію не вірять.

Алексієвич підкреслює, що насправді білоруси не знають, як проходять переговори між батьком і Путіним. «Єдина надія, що Лукашенко не захоче бути губернатором», — сказала НВ нобелівська лауреатка.

І все ж Волчек разом з родичами зниклих два десятки років тому опозиціонерів сьогодні готує офіційні запити, щоб воскресити старі і напівзабуті кримінальні справи. Також він має намір вимагати від Німеччини можливості допитати Гаравського. «Справедливість в цих справах — питання часу», — упевнений правозахисник.