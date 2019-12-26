Фірми дружини сбушника Беззубенко захищають фармкомпанії, які він повинен перевіряти

Юридичні фірми, які належать дружині начальника першого управління економічної контррозвідки СБУ Миколи Беззубенко, обслуговують і захищають у судах великі компанії фармацевтичного і медичного ринку, за правопорядком на яких стежить сам Беззубенко. Про це пишуть «Наші гроші».

Управління контррозвідки, яке очолює полковник

Беззубенко, контролює різні сфери економіки країни, серед яких особливе

місце займають охорона здоров’я та бюджет. Сам Беззубенко останні роки був

відомий як збирач «відкатів» від постачальників саме медичного

обладнання для глави економічної контррозвідки СБУ Сергія Семочко.

Відзначається, що після перемоги Володимира Зеленського та

призначення главою спецслужби Івана

Баканова Беззубенко отримав підвищення.

Дружина сбушника багато років офіційно ніде не працює, але з

2016 року увійшла до складу власників юридичних фірм ТОВ «Унилекс Груп», ТОВ

«Статус-М», ТОВ ЮК «Консільєрі», ТОВ «Лігал Контрол». В однієї з компаній немає сайту, у трьох — навіть

телефону.

Згідно судового реєстру, юристи з компаній Юлії

Беззубенко обслуговують ряд великих і відомих фірм. Наприклад, троє юристів

представляли в судах не менше п’яти фірм, що належать або пов’язані з родиною

Фісталь, великими гравцями фармринку. Мова йде про ТОВ «Медгарант», ТОВ

«Медикалгруп-Україна», ТОВ «Глобалмедгруп», ТОВ «Допомога-1» та ТОВ «Український

центр медичних технологій». Частина цих фірм регулярно беруть участь у

державних тендерах на постачання ліків або обладнання є

великими імпортерами ліків і медтоваров.

Крім того, юристи з фірми дружини силовика захищали фірму від

розслідування СБУ. Мова йшла про можливе розкрадання 150 млн гривень бюджетних

коштів, які «зливалися» на рахунки спеціально під цю аферу оформлених ФОП.

На основі зібраної наслідком інформації суд заарештував рахунки фірми на суму

близько 28 млн гривень. Однак юристи Беззубенко ці арешти оскаржили в судах.

Згодом виробництва закрили нібито за відсутністю складу злочину.

Юридична фірма «Унилекс Груп» існувала до Юлії

Беззубенко, але саме з її приходом її річні обороти зросли вдвічі, а чистий

прибуток — в 4-7 разів. Всього

станом на літо 2019-го «Унилекс», «Статус» і «Консільєрі» отримали більше 14

млн гривень чистого прибутку і принесли дружині сбушника майже 6 млн гривень

дивідендів.

Сам Беззубенко користується автомобілем, записаним на Миколая

Щирука — бізнес-партнера Юлії Беззубенко за юркомпанії «Статус-М». Щирук

заявляв, що є адвокатом Беззубенко. При цьому сбушник має цінну

нерухомість у столиці та за кордоном, а також елітний автопарк, несумірні з

його офіційними доходами.

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