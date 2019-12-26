На південному березі Криму збираються будувати зону казино за 3 млрд рублів

У анексированном Криму планують побудувати ігрову зону з казино і готельним комплексом. Проект будівництва з загальним обсягом інвестицій понад 3 млрд рублів (1,13 млрд гривень — Ред.) підтримав так званий інвестиційний рада Криму. Реалізовувати проект буде «Керуюча компанія інфраструктурних проектів».

Уточнюється, що будівництво розгорнуто на Південному березі Криму, в Кацивелі.

«Це один з наймасштабніших інвестиційних проектів Південного берега, так і всього півострова в цілому. Його реалізація сприятиме розвитку Криму як курорту світового рівня, створить понад 250 додаткових робочих місць з планованими податковими відрахуваннями понад 1 млрд до бюджетів різних рівнів протягом найближчих 10 років», — заявив один з розробників проекту Денис Козоріз.

При цьому будівництву буде передувати демонтаж застарілих аварійних об’єктів капітального будівництва на відведеній ділянці.

«На території гральної зони «Золотий берег» передбачається будівництво єдиного комплексу, який буде включати казино, готельний комплекс з апартаментами, ресторани, кафе, літній театр, кіно-концертний зал, конференц-зал, відкриті майданчики, мережа внутрішніх автомобільних, велосипедних і пішохідних прогулянкових зон, місця для заняття спортом, відкриті та криті басейни, зона паркування та обслуговування транспорту», – йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Фото: kerch.fm