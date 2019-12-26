Рада контролю НАБУ запитав у Ситника за корупцію

Представники громадськості, які входять в раду контролю при Національному антикорупційному бюро, зажадали пояснень від керівника відомства Артема Ситника. Активістам цікаво, як глава детективів пояснить своє перебування у списку вчинили корупційне правопорушення.

Відповідну заяву було опубліковано на сайті ради. У ньому сказано, що за законом звільнити корупціонера-главу НАБУ при внесенні його до реєстру вчинили злочини неможливо.

Тим не менш, члени ради закликають Ситника хоча б дати публічне пояснення своїм діям.

Нагадаємо, у вересні Сарненський суд Рівненської області визнав главу НАБУ винним у згаданому правопорушення. У відповідь главследователь подав апеляцію, однак виправдатися йому так і не вдалося: у грудні 2019 р. апеляційний суд залишив вирок в силі.

Мова йде про елітний відпочинок Ситника, його сім’ї і друзів в мисливських угіддях «Полеское — Сарни» Рівненської області.

За даними слідства, корумпований антикорупціонер як мінімум п’ять разів виїжджав туди на кутеж зовсім не за свій рахунок. Глава НАБУ разом з наближеними влаштовував масштабні узливання з бешкетом. Кожна поїздка Ситника в Рівненську область обходилася як мінімум в 100 тисяч гривень.

Само собою, скандал і визнання вчинення правопорушення керівником антикорупційного відомства до його звільнення не призвело. Вищі чини держави навіть не виступили із засудженням дій Ситника.