Snap Inc купила стартап українця за $166 млн





Snap Inc придбала стартап AI Factory з офісами в Україні, придбання обійшлося американської компанії в $166 млн.

Більш докладної інформації поки немає, але відповідно до джерела, у Snap Inc вже є частка в стартапі, нинішня угода спрямована на викуп решти частин. Після операції частину співробітників з трьох офісів (Сан-Франциско, Київ, Запоріжжя) переїдуть в центральний офіс компанії Snap. Всього в компанії працює 70 чоловік.



Важливо відзначити, що стартап AI Factory був заснований українцем Віктором Шабуровым. Раніше його стартап Looksery вже купили в Snap Inc за $ 150 млн.



AI Factory розробляла функціонал здатний редагувати фотографію і перетворювати її на відео. Функцію вже інтегрували в Snapchat.



Функціонал офіційно був запущений в цьому році 18 грудня, для iOS і Android. Відтепер користувач може вставити своє обличчя в Gif з іншими людьми або тваринами. Для цього потрібно зробити селфи, вибрати з меню відповідний Gif і вставити своє обличчя в анімацію.