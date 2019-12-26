Українці вважають Зеленського політиком року

46% з числа опитаних вважають президента Володимира Зеленського головним політиком року, що минає. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.

Далі слід екс-президент, нардеп Петро Порошенко. Його вважають політиком року 7,5% опитаних, що майже вдвічі менше, ніж у минулому році. Тоді його вважали політиком року 16% респондентів.

За ним слідують Юлія Тимошенко (3%, в минулому році — 12%), Дмитро Разумков (3%), Юрій Бойко (3%, в минулому році — 4%), Віктор Медведчук (2%).

24% респондентів не назвали жодної кандидатури.

Опитування проводилося з 13 по 18 грудня 2019 у всіх регіонах України, крім окупованих територій. У дослідженні взяли участь 2 тис. 17 громадян. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.