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З України екстрадували в Іспанію «злодія в законі» «Батира Бухарського»

26.12.2019

У четвер, 26 грудня, Нацполиция видворила з України «злодія в законі», який називає себе «Батир Бухарський». Про це поліцейські повідомляють на своїй сторінці у Facebook.

Представник кримінального світу був затриманий співробітниками управління стратегічних розслідувань в Київській області та за сприяння Держприкордонслужби екстрадований в Іспанію.

«Батир Бухарський» перебував у міжнародному розшуку з 2017 року за злочини, вчинені на іспанській території. Там він у складі ОЗГ відмивав кошти, отримані злочинним шляхом, купуючи нерухомість.

За законами Іспанії экстрадированному загрожує позбавлення волі терміном на 17 років.

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