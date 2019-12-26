Вірте в казку. Інакше майбутнє вам точно не сподобається

2019-й став роком Зеленського, несподівано і незаперечно. По-хуліганськи вискочивши з новорічним поздоровленням за кілька хвилин до його початку, він вже не втрачав ініціативу, і в цей раз буде вітати країну з минулим і прийдешнім на законних підставах і на всіх каналах.

Про те, що вибір виборців був невипадковим, свідчить загадково високий рівень особистої підтримки Володимира Зеленського. Обраний наприкінці весни, президент-анекдот міг вже сто разів все завалити і перетворитися на посміховисько, але ні, він залишається найпопулярнішим політиком в Україні, з шаленим відривом від інших. Скільки йому вдасться триматися на гребені хвилі, не передбачить ніхто, але очевидно, що ми маємо справу з якимось феноменом, природа якого до кінця не ясна.

Між Голобородько і Буратіно

Очевидно, зійшлися суспільний запит і пропозицію Володимиром Зеленським себе в якості рішення, але що це за запит і що за пропозиція? Просте пояснення, що набридли старі політики і захотілося нових, не спрацьовує, досить подивитися на очевидний провал «Голоси» і особисто Вакарчука, у якого нині рівень довіри, як у Юрія Бойко.

При всьому нескінченному розмаїтті індивідуальних історій, деякі життєві траєкторії, в ключових моментах повторюючись, торують особливу колію, стаючи основою для міфологічних, казкових і літературних сюжетів, з деяких пір кінематографічних, їх герої складають лінійку архетипових образів. Культурне переосмислення і згущення соціального досвіду в таких персонажів дозволяє в яскравих випадках здійснювати зворотну процедуру: знаходячи образне відповідність, глибше розуміти мотиви дій відомих людей і точніше передбачати їх вчинки, як і суспільну реакцію на них.

Володимир Зеленський, в успіху якого чимала заслуга Василя Петровича Голобородько, ніби напрошується на подібний аналіз «від способу». Недарма лунали прямі заяви, що українці «насправді» проголосували за Голобородько. Але у Зеленського, крім ролі вчителя з серіалу «Слуга народу», за плечима сотні інших ролей, він професійний пересмішник. І якщо Голобородько – це наївний герой з плеяди іванов-дурнів, які примудрилися отримати півцарства, сам Зеленський – класичний трікстер, повна протилежність наївності.

Трікстер – це людина, яка грає, у нас таких люблять: Буратіно, Остап Бендер, Карлсон, Ходжа Насреддін, Швейк, Фігаро, трохи плут, іноді рідкісний плут, завжди фантазер. У них цінується вміння йти від давили норм і правил, прикидатися, безкарно перетинати кордони, які більшості здаються непереборними і священними, сміятися над сильними і смішити слабких. Непересічна внутрішня свобода і зухвалість, з якою вона проявляється, викликають захоплення, часом – роздратування і обурення. Трикстеры тролять і кепкують, часом над святим, завжди над владою, дурять її, іноді дуже зло. Їх вчинки часто на межі, а то й за межею пристойності, як у Вовочки, героя радянських анекдотів. Зеленський теж Вовочка, а той завжди нахабно «кладе на», як кладуть Кошовий і Зеленський у відомому номері з піаніно, має, як вважають ненависники самозванця, страшної викривальною силою. Так, блазень і клоун, як часом обзивають президента, це теж іпостасі трикстера.

Кандидат-дулю

Чим більше задушлива атмосфера в суспільстві, чим більше цинізму, лицемірства і неправди пафосу, тим більшою привабливістю володіють фігури трикстеров, що у культурі, що в житті. Пізній «совок» – пік популярності анекдотів, час другого народження Остапа Бендера, захоплення колективним трикстером – Воландом з його строкатою компашкою від Кота Бегемота до Гелли, які безкарно знущаються над порядками. Політичного виходу із ситуації застою не було. Хіба що на Місяць, слідом за горинским Мюнхгаузеном. А в 2019 році в Україні вихід був.

Зеленський виявився відповіддю на цинізм пропозиції на політичному ринку до кінця 2018 року, на п’ятому році війни і чергового постмайданного розчарування. Порошенко пропонував повірити в те, що раптом перетворився на побожного націоналіста-мілітариста, Тимошенко обіцяла новий курс, в якому була одна сильно не нова і при цьому головна деталь – вона сама. Бойко наполягав здатися. Інші й самі не вірили ні в себе, ні собі. Нічого дивного, що вибрали дулю усім їм.

Одна важлива обставина: трикстера відрізняє підвищена вітальність, гра, яка становить сенс його існування, дозволяє не впадати у відчай і виживати всупереч обставинам, він сповнений життя і енергії, непростимою в чиїхось очах легкості. Затяжна війна мимоволі привела до зростання в Україні культу смерті, а політики до нього не тільки долучилися, але і як слід розігріли з допомогою пропаганди, намагаючись використовувати в своїх інтересах. Здорові народні інстинкти зажадали суспільний організм збалансувати депресивну героїку. Тяжкість програла легкості, життя смерті, Танатос Еросу. Нехай не напевно, не назавжди і не скрізь, а тільки на виборах, але вибори – це ж така гра. Без гри немає життя.

Політика з появою масової культури і демократичних процедур придбала багато риси театру: сцена, публіка, подання, голосування-оплески. І всі політики, хто більше, хто менше, актори, але для них це інструмент досягнення вигоди. Для природженого ж трикстера гра і створюваний ефект – головна мета, серед попутних завдань – викриття тих, хто тужиться за маскою щирості заховати свій цинізм. Трікстер і сам цинік, але не по внутрішній суті, а в розумінні ситуації та готовності називати речі своїми іменами або ще більш образливими. Політик часом може зображати трикстера, як талановито робив, наприклад, Олег Ляшко, але цинічна сутність все одно випирає і з головою видає. А ось що очікувати від цього трикстера, який, не зумівши собі відмовити в запаморочливої грі, виявився не просто політиком, а національним лідером? Адже від нього зараз без дурнів потрібно проявити якості зовсім іншого культурного героя – захисника і рятівника. Трікстер знущався над іншими за жалюгідні спроби циніків видати себе за безсрібників-ідеалістів, викривав і висміював, а тут потрібно самому показати, як правильно. Стати тим, ким не був і кого не бувало.

Свій чи чужий?

Дуже характерно, що Зеленського навідріз не прийняла національна культурна еліта. У цьому середовищі презирство до нього і гіркі оцінки народного вибору стали ледь не маркером, що відрізняє своїх від чужих. Саме культурна прокачанность «зелефобских» вершків змушує їх відмовляти трикстеру у виконанні абсолютно невластивих завдань: це персонаж «з іншої опери», їм не знати. Більше вірилося, що швидше цинік з прагматичних міркувань звалить на себе тягар державного відродження, ніж блазень, саме перебування якого на вершині – образлива насмішка над всім і всіма, що нижче, над Україною. На довершення всього він ще й «малорос», зірка масової культури, зійшла на пострадянському російськомовному просторі, пряма загроза українськості як такої.

А ось масовий виборець, навпаки, вважав спритного, легкого і щасливого персонажа більш відповідним своїм очікуванням – провернутися, викрутитися, проскочити важку смугу, яку переживає Україна. І російська частина ідентичності, і російська популярність Зеленського ніби дають йому доступ до ресурсів, що дозволяє, ні, не перемогти, а подолати, обдурити Росію, протистояти якій в лоб – справа зряшное. Зеленський – гібридна реакція України на гібридну війну.

Вовочка приречений

Наскільки цей вибір успішний, ще тільки належить дізнатися, і тут дуже багато залежить від самого Володимира Зеленського. Повна сюрпризів, лиха траєкторія трикстера винесла його на самий верх, і це був би просто курйозний казус, якщо б нагорі не довелося затриматися на п’ять років, з усім належним тягарем історичних викликів і державних проблем. Успішність трикстера ґрунтується на його невловимості, неможливості зафіксувати і зачинити, а крісло на Банковій позбавляє рятівної свободи від зобов’язань та незалученість. Зеленський попався. Але ж він сам до цього йшов.

З цієї точки є кілька базових варіантів розвитку героя і сюжету.

Перший варіант. Влада вбиває в трікстері життєрадісного гравця і перетворює його у похмурого циніка, чий цинізм і похмурість будуть особливо похмурі на контрасті з тим легким персонажем, яким він був спочатку. Президент і з’їла, адаптувала його система потроху звіріють.

Другий варіант. Зеленський, зневірившись, в якийсь момент визнає, що вплутався не в свою справу, кидає влада, але це вже зламаний трікстер і втрачений людина. Не можна повернутися з пекла і не заплатити за це дуже дорого. Система святкує перемогу, Україна звіріє.

Третій варіант. Якимось дивним чином, за рахунок неведанных внутрішніх ресурсів, смішний зелене жабеня перетворюється на принца на білому коні, відбувається нечувана метаморфоза трикстера в героя-рятівника, на сучасній мові – у державного криза-менеджера. Він як і раніше насмішкуватий, легкий і самоироничен, але твердий і послідовний у рішеннях. Суспільне схвалення йому надзвичайно важливо, але він готовий до відкладеним оплесків, за підсумками хірургічної операції, а не під час її проведення. Рубати ж, різати, перешивати і нарощувати доведеться ледь не всі п’ять років. Після цього можна йти і робити якесь кіно, разючим чином не схоже на «Сватів». Вовочки більше не буде. Україна рушить далі, легка, енергійна і глузлива.

В кінці 2019 року і напередодні 2020-го можна сміливо сказати, що Україні потрібно, щоб збулася казка. І так, якщо вважати, що казок не буває, її і не буде. Але те, що тоді буде, не сподобається нікому.

Леонід Швець