У Черкасах витратили 3 мільйони на прибирання снігу невыпавшего

Незважаючи на відсутність рясних снігопадів у Черкасах на зимову прибирання доріг вже витратили майже 3 млн грн.

Три мільйони міський департамент ЖКГ виплатив приватному підряднику за роботи, виконані з 6 по 30 листопада. Це при тому, що перший сніг у Черкасах випав тільки 2 грудня.

Між тим у компанії запевняють, що за виконані у листопаді роботи підрядник може відзвітувати до копійки. Так, згідно з актом, 1,2 мільйона гривень було витрачено на чистку прибордюрной території, ще 1,6 млн грн – на чотириденний полив шляхів звичайним соляним розчином.

У гідрометцентрі дивуються, так як в ці дні в місті не було ожеледиці. Незважаючи на це, у профільному департаменті міськвиконкому запевняють, що з 27 листопада були морози та ожеледиця. В наступному році мерія Черкас має намір провести аналогічний тендер на утримання доріг, при цьому його сума складе понад 60 мільйонів гривень. Цілком ймовірно, що переможцем знову стане зазначена компанія, так як альтернативи в місті їй поки що немає.