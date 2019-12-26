ЗМІ: Командування ВМС виселяють намети

Одеський штаб і командування Військово-морськими силами (ВМС) переселяють в будівлю колишнього Інституту Сухопутних військ на 6-й станції Великого Фонтану, будівництво якого ще не завершилося. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерело в ВМСУ.

Враховуючи те, що реконструкція корпусів для штабного комплексу не завершена, то вчора біля будівлі встановили великі армійські намети. В них будуть жити військові до закінчення ремонтних робіт, на які ще в 2016 році виділили 150 млн грн.

Джерело видання розповів, що моряків планують переселяти вже сьогодні, 26 грудня. На цьому начебто наполіг командувач військами оперативного командування «Південь» Сухопутних військ генерал-майор Ігор Паланюк. За словами співрозмовника, він давно хотів виселити моряків з будівель ОК в кварталі між Канатною і Маріїнської, які вони займають з 2014 року.

Командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко в коментарі «Думській» спростовує цю інформацію. Він стверджує, що намети поставили у зв’язку з «тренуваннями» по переїзду штабу.

Також Воронченко зазначив, що комплекс на 6-й станції буде зданий в два етапи: на початку квітня наступного року та у липні.

За даними ЗМІ, в будівлі колишнього інституту вже встановлюють вікна, проте до комунікацій воно не підключено. Також всередині немає оздоблення. Загалом готовність об’єкта не перевищує 60%. При цьому фахівці вважають реконструкцію корпусів великою помилкою: старі споруди і старі, що тільки ускладнює ремонтні роботи, і вони знаходяться посеред житлових кварталів.

«Думська» зазначає, що у ВСУ давно існує конфлікт між видами військ і моряки в ньому не перемагає сторона.





Фото: Думська

Волонтери ВМС у коментарі ресурсу 048.ua. розповіли, що морякам доведеться жити і працювати буквально в польових умовах – топити буржуйки і вести свою роботу.

«Ми чудово пам’ятаємо 2016-й рік, коли штаб ВМС ЗСУ збиралися відправити до Миколаєва, в якому немає виходу в море, а тільки річка Південний Буг. Тоді з допомогою волонтерів командування ВМС відбилося від цього неправомірного рішення. Зараз – це схожа ситуація. Штаб Південного оперативного командування «Південь» сухопутних військ виживає моряків із старої будівлі на Пироговській», — стверджують волонтери.

Зазначається, що будівництво нового штабу йде повільно. Корпуси знаходяться у поганому стані, оскільки довгий час їх навмисно банкрутували, щоб продати за безцінь під висотку. За майбутнім штабом розбили наметове містечко, де військові вже зараз облаштовуються: колять дрова і розміщують військову техніку.





Фото: 048.ua