Секретар Міністерства молоді та спорту України розпродає майно

Секретар Міністерства молоді та спорту України та просто заможна людина Олег Немчінов продавши нерухомості на майже мільйон гривень. Про це стало відомо із суттєвих змін в декларації чиновника.

Сьогодні, 26 грудня Немчінов задекларував дохід від відчуження нерухомого майна у розмірі 958 тисяч 334 гривні.

Слід зазначити, що у сьогоднішніх змінах до декларації Немчінов зазначив собі як позаштатного працівника Міністерства молоді та спорту. Буквально десять днів тому він подавши декларацію перед звільненням. Однак на сайті міністерства він все ще значиться як секретар установи. У мережі не вдалося знайті інформації щодо можливого звільнення Немчінова. Але у жовтні в Кабміні заявили, що мають намір перевірити на ефективність 75 топ-чиновників. До списку входив і секретар Міністерства молоді та спорту Немчінов. Виходячи з даних у декларації перед звільненням, Немчінов, який обіймає посаду секретаря міністерства з 11 квітня 2017 року, – досить заможна людина. І, як це досить часто буває у топ-чиновників, частина його майна записано на родичів.

Отже, у декларації зазначено одинадцять об’єктів нерухомості. На самого секретаря оформлені: третина квартири у Львові (інші дві третини належать матері Немчінова, – ред.); ще одна квартира у Львові у повній власності чиновника; дві земельні ділянки у Львівській області; будинок, земельна ділянка та гараж у Львові та квартира у Києві. Дружина Немчінова володіє земельною ділянкою у Львівській області та квартирою у Львові. Мати чиновника окрім частки квартири у Львові також має земельну ділянку в області. Немчінов та його матір мають два авто.

Мати чиновника також володіє акціями трьох підприємств (ВАТ Укртелеком, АППБ “Аваль” та ВАТ “Запорізький автомобільний завод”, – ред.). Сам Немчінов має акції дев’ять яті підприємств (ВАТ “Севастопольський рибоконсервний завод”, ВАТ “Ленінградський універмаг”, ВАТ “Ресторан “Вітряк”, ВАТ “Універмаг “Україна”, ВАТ “Готельний комплекс “Русь”, ВАТ “Львівська товарно-сировинна фірма “Львів-ресурси”, ВАТ “Львівський дослідний нафтомаслозавод”, ВАТ “Газавтосервіс” та ВАТ “Львівгаз”, – ред.).

Доходи родини за неповний 2019 рік склали чималу суму. Вони отримали 60 тисяч гривень пенсії матері; 1 126 059 грн. зарплати Немчінова у міністерстві; 22 233 грн. заробітної плати, отріманої за сумісництвом у Львівському державному університеті фізичної культури; 245 000 грн. доходу від відчуження рухомого майна; 110 000 грн. подарунку сіну; 165 000 грн. позики (до речі, людина, яка подарувала кошти сину, і в якої чиновник позичив гроші – одна особа, – ред.); 309 952 грн. кредиту в АТ “Кредобанк”; 50 000 грн. доходу від надання майна дружини в оренду; 10 320 грн. допомоги на дитину сіну; кешбек, проценти, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами та виплата щорічної разової грошової допомоги учасникам бойових дій на загальну суму 4 051 гривня.

Попри такі чималі статки, батьківщина Немчінова має досить скромні заощадження, принайнмні, виходячи з даних у документи. Серед них – кошти, позичені третім особам матір’ю чиновника – 25 тисяч гривень; та готівка – 95 тисяч гривень та 100 доларів США Немчінова, 1 800 доларів матері та 2 000 євро дружини.