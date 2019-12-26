Українцям пообіцяли захист від свавілля колекторів

В Україні відомо безліч випадків, коли колектори представляються працівниками правоохоронних органів і загрожують боржникам заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також обіцяють відкрити кримінальну справу.

Вони надсилають липові судові повістки, листи на папері кривавого кольору, передає NewsOne.

У пояснювальній записці до законопроекту № 2133 «Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності» йдеться про те, що такі дії колекторів — нехтування людською гідністю, вторгнення в приватне життя і порушення прав і свобод. Цей законопроект парламентарі нещодавно прийняли в першому читанні. Він включає жорсткі вимоги до колекторських бюро.

Стануть взаємовідносини між боржниками і колекторами цивілізованими завдяки ініціативі?

Ввічливі збирачі боргів

Перед тим, як турбувати боржника нагадуванням про борг, колектори повинні будуть особисто або поштою прислати йому документ про наявність простроченої заборгованості, підтвердити свої повноваження. Це важливий крок, оскільки на сьогодні далеко не всі громадяни знають про необхідність спершу перевіряти законність діяльності колекторів. Боржник може відшкодувати суму боргу, а після з подивом виявити, що його вимагають знову.

Тому важливо дізнаватися номер і дату оформлення договору між кредитором і колекторами. У законопроекті додатково підкреслили, що навмисно надавати боржнику неправдиву інформацію заборонено.

Якщо особа письмово повідомить колекторів про свою інвалідності 1-ї або 2-ї групи), про перебування на лікуванні при тимчасовій втраті працездатності, колекторам буде заборонено з ними як-небудь взаємодіяти. У тому числі — якщо особа оскаржує борг в суді, або якщо справа стосується квартири, яка є єдиним місцем проживання сім’ї боржника. Таку квартиру за законом не могли відібрати і раніше, але тепер особи будуть позбавлені від набридливих дзвінків.

До речі про дзвінки. Нецензурної лайки, вульгаризмам і підвищеного тону — ні. Новий законопроект забороняє всіляку психологічний тиск. Правда, за хорошою ініціативою ховається погана реалізація. незрозуміло, що конкретно вважати тиском. Це може бути і факт дзвінка, і перерахування наслідків про невиплату. Тут залишається багато питань, так що перспективи для колекторів не райдужні.

Також зазначено, що не можна використовувати силу, насильство, погрози стосовно і боржника і членів його сім’ї. Навіщо це уточнили — незрозуміло, адже сьогодні це заборонено не тільки колектору, але іншій особі.

Дзвінки боржника у робочі дні з 20:00 до 09:00 заборонені. У вихідні та святкові — теж. Дійсно, зараз колектори люблять обривати телефони вночі або рано вранці у вихідний. Обмеження на дзвінки — європейська практика. У Великобританії, правда, у колекторів часу трохи більше: заборона там діє тільки з 21:00 до 08:00.

Згідно з новим законом, номер абонента колектора більше не буде засекречений. Більш того, телефонувати можна буде не частіше двох разів на добу, не більше чотирьох разів у тиждень. Це — явний позитив, так як обмежень по кількості дзвінків раніше не було.

По суті, колекторам доведеться «ловити» боржника, поки він на роботі. Виходить, сім’я не повинна буде дізнатися пікантні деталі. З родичами боржника колекторам заборонять спілкуватися, як і дзвонити або приходити на роботу – це може завдати шкоди його діловій репутації (пункт 15 Ст. 7 — «взаємодіяти з третіми особами»). Це теж відповідає Директиві ЄС.

Зараз колектори часто тиснуть на літніх родичів позичальників в надії, що вони заплатять. Дзвонять і роботодавцю або колегам — нібито з проханням передати боржникові дані про заборгованості. За чинним законодавством це дозволено, можна тільки розголошувати суми боргу та загальний фінансовий стан боржника. Але й без цих відомостей удар вже завдано. Керівництво деяких компаній просто переводить такі дзвінки на відділ кадрів, на одного конкретного співробітника, але більшість не настільки лояльно, і все закінчується звільненням. Тому багато уникають повідомляти кредиторів своє місце роботи.

Встановлюється перелік інформації, яка не підлягає збору та збереженню у процесі колекторської діяльності. Хоча це питання і без того регулює закон «Про захист персональних даних», деталізація все одно позитивна, адже у законі «Про захист персональних даних» йдеться про інформацію, яка може ідентифікувати особу занадто розпливчаста.

Відокремити зерна від плевел

Щоб врегулювати діяльність «збирачів» і захистити людей від свавілля, закон відокремлює «тіньових» колекторів від офіційних. Для цього в законодавство вводять термін «колекторська діяльність». Це професійна діяльність з врегулювання простроченої заборгованості, спрямована на її добровільне погашення. У цій дефініції показово, що від примусу автори законопроекту відходять.

Але Головне експертне управління у своєму висновку вказує, що це визначення зовсім не чітке. Незрозуміло, яку діяльність вважати професійною, які її критерії (сума зобов’язань, кількість боржників). У законі вказали, що колекторам будуть видавати ліцензії, але ніякі ліцензійні умови в законі не прописали, крім платоспроможності. Крім цього, не виписаний порядок взаємодії колекторів з банками, укладення договорів.

Фірма також повинна буде укласти обов’язковий договір страхування цивільно-правової відповідальності на суму не менше 47 мільйонів і 230 тисяч гривень.

Цікаво, що висуваються вимоги до працівників колекторських фірм. Це люди старше 25 років (на даний момент — повнолітні), які володіють українською мовою, з певним рівнем освіти (яку освіту потрібно для даної роботи — не ясно). Крім того, кожен колектор повинен спеціально навчитися своєму ремеслу — Міністерство освіти розробить програму. Потрібна буде довідка від психіатра і від нарколога. Словом, кандидати в «вибивачі боргів» повинні будуть пройти цілий ряд процедур, інакше у фірми можуть забрати ліцензію.

Види і суми заборгованостей, якими зможуть займатися фірми, які не вказані. Хіба що є заборона на стягнення боргів за ЖКГ — від 85 до 170 тисяч гривень, і до 850 тисяч гривень, якщо борг понад 17 тисяч вдалося стягнути.

Раніше українцям дійсно телефонували навіть з невеликим комунальними боргами, адже у підприємств ЖКГ для цього часто немає ресурсів, навичок і часу. «Київенерго», наприклад, укладала договори з кількома такими фірмами — кожен раз на стягнення від 15 мільйонів гривень заборгованості. Також одна з компаній розказувала ЗМІ, що працює з п’ятьма теплопостачальниками. Останнім часом такі фірми стали охочіше братися за будь-які борги.

Колектори дзвонили, щоб я погасила 2 000 гривень за послуги ЖКГ, хоча я не могла заплатити лише за місяць хвороби», — розповідає пенсіонерка Ірина.

Є й випадки, коли колекторів наймають об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для боротьби зі злісними неплатниками. Місцева влада ж зазвичай бояться звертатися до колекторів, щоб не провалити свій рейтинг.

Втім, для бюро обмеження в законі — не така вже й велика проблема. В основному вони займаються боргами іншого роду.

Спрацює чи покарання

Штрафи для порушників, крім як за здійснення діяльності по стягненню боргів за квартплату, не встановлюються. Зате анулюють ліцензії. Чи достатньо буде цього для виконання норм закону? Юристи кажуть, що так.

Досить позитивно, що парламентарії вирішили зайнятися регулюванням колекторської діяльності, ліцензуванням — раніше це було «темне поле». Сам по собі закон вкрай позитивний, врегулювати сферу треба було давним-давно», — говорить юрист, керуючий партнер у Bires Law Firm Роман Шахматенко.

Забрати ліцензію можуть не тільки у випадку, якщо колектор порушить щось з описаних нами приписів, але і якщо в документах знайдуть недостовірні дані. Те ж чекає бюро, якщо воно не допустить органи до перевірки.

Тут відразу виникають питання. У висновку комітету Ради з антикорупційної політики зазначено, що така політика провокує хабара. Крім того, виникає робоча схема: у бюро забирають ліцензію, але реєструється нове. Так що смакуємо перереєстрації. Головне експертне управління зазначає, що варто було б обмежити суми заборгованостей, якими займалися б колекторські бюро. Приміром, не більше двадцяти мільйонів гривень в перший рік. Можливо, обмеження зробили б недоцільними такі перереєстрації.

Санкція у вигляді анулювання ліцензії є, але як застосувати? Можна буде поскаржитися на колектора? Поки на ці питання немає відповідей. Конкретний механізм фіксування цих порушень так і не прописаний.

Повинен бути створений спеціальний протокол, де вказана фабула правопорушення, порядок оскарження, скільки часу дається фірмі на оплату. І хоча законопроект позитивний, він багато в чому недопрацьований. Сподіваюся, що всі нюанси будуть улагоджені підзаконними нормативно-правовими актами», — каже Роман Шахматенко.

Зазначено, що буде створений якийсь контролюючий орган, який буде перевіряти порушників. Але особливості його роботи будуть вказані в підзаконних актах. Що саме там буде — невідомо. Так що виконання приписів під питанням.

З фінансової складової всі теж не зовсім зрозуміло. У пояснювальній записці до закону зазначено, що додаткових витрат з держбюджету не потрібно. Але на фінансування органу виконавчої влади у сфері колекторської діяльності потрібні гроші. Окупиться він платою за ліцензії та штрафами? Ще одне питання без відповіді.

Механізм фінансового боржника відшкодування незаконних дій колекторів теж не прописали. Його критично не вистачало в чинному законодавстві, але новий закон це питання не вирішує.

Тиску тепер не буде?

В експертному середовищі неоднозначно відгукуються про законопроект. Адвокат Юрій Білоус каже, що ініціатива давно назріла і необхідна. А ось Ростислав Кравець називає її популістською. Якщо закрити очі на процедуру стягнення і уявити, що вона працює, то все одно є сумніви в тому, що загрози припиняться і від легальних колекторів.

Є думка, що законопроект забиває цвях в кришку труни «білих» колекторів, потреба в яких на умовах, які встановлює законопроект, фактично відпадає. Кредитор з тим же успіхом зможе дзвонити боржника сам. Варто підкреслити, що діяльність колекторів не потрібно знищити на корню, а привести у відповідність із законом. Кредитним установам теж необхідно якось повертати гроші у недобросовісних позичальників. Крім того, колектори дозволяють вирішити проблему досудебно.

Також некоторуые юристи підкреслюють, що для боржників ж практично нічого нового, крім обмежень у дзвінках і послуги ЖКГ, закон не несе. У Кримінальному кодексі є статті «вимагання» і «примус до виконання цивільно-правових зобов’язань», «погроза вбивством», «самоуправство». В тому чи іншому вигляді майже всі перераховані в законопроекті норми є і в Кодексі про адміністративні правопорушення. Втім, це приватна думка, і багато експертів наполягають на важливості прописаних правил.

Інша справа, що нечесні колектори, яких більшість, діють в обхід всіх діючих законів. На руку їм відіграє низька поінформованість громадян про свої права. Далеко не всі боржники розуміють: якщо на вас незаконним чином тиснуть колектори, ви можете подати заяву в поліцію, і вона за добу зобов’язана відкрити кримінальну справу. У Росії з березня діє новий закон, який схожий на український. Позичальника не можна турбувати дзвінками частіше разу на день, заборонено психологічний тиск. Тим не менш, загрози тривають. Наприклад, в одному з російських міст невідомі розбили скло автомобіля сокирою і на нього повісили похоронний вінок. Довести, що це був колектор, важко.

А що стосується третіх осіб, до яких законопроект забороняє звертатися, ходити по сусідам, родичам, роботодавцям не обов’язково. Є соціальні мережі, в яких можна компрометувати людини, анонімно шантажувати його публікацією персональних даних. За такі дії колектори і зараз можуть понести адміністративну відповідальність. Але, знову-таки, спершу це потрібно довести.

У Головному науково-експертному управлінні, до речі, пропонували заборонити кредитору передавати адреса, номер телефону та інші контактні дані колекторам без письмового дозволу боржника. Але це залишилося без уваги.

Крім можливого продовження незаконного тиску від колекторів, варто згадати, що цей тиск, фізичну розправу часто здійснюють співробітники мікрофінансових організацій і спеціально найняті люди. Більше того, часто порушники закону діють «в чорну», навіть якщо боргу взагалі не існує. Мова про псевдоколлекторах. У Харкові тортури призвели до смерті адвоката псевдоборжника. У столиці місяць тому накрили групу таких злочинців, які вимагали неіснуючі суми — від 5 до 250 тисяч доларів. Двоє з учасників цієї групи мали відношення до правоохоронних органів. Так що важливо посилити правоохоронний нагляд.

Боротьба з незаконно діючими колекторами — вкрай важливе питання, і новий законопроект дійсно спрямований на захист прав простих громадян. Але поки в ньому занадто багато «білих плям». І хоча ініціатива позитивна, висока ймовірність, що погроз і шантажу сумнівних організацій не прийде кінець.