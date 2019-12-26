Нацбанк почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з олігарха Жеваго

У четвер, 26 грудня, Національний банк України приступив до стягнення 1,5 млрд грн олігарха Костянтина Жеваго — колишнього власника банку «Фінанси та кредит». Ці гроші він повинен за кредитами рефінансування. Раніше суд дозволив арешт Костянтина Жеваго.

Прес-служба НБУ повідомила, що Костянтин Жеваго не сплатив у встановлений термін судовий збір, тому суд повернув йому апеляційну скаргу.

Також повідомляється, що загальний обсяг заборгованості «Фінанси і Кредит» перед НБУ за всіма кредитами рефінансування становить 6,6 млрд грн.

«Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена за рахунок стягнення коштів з Жеваго як з фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення стягнення на майно підконтрольних йому компаній — майнових поручителів», — сказав Сергій Бойко, начальник відділу Управління по роботі з проблемними активами НБУ.