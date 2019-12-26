У Кривому Розі прямо в будівлі суду сталася бійка за участю поліцейських

24 грудня в залі суду Кривого Рогу сталася бійка. За інформацією поліції, бійку розпочав один із місцевих активістів, коли, виконуючи постанову судді, поліцейські почали виводити його із зали засідань

Прес-служба поліції Дніпропетровської області повідомляє, що порушник чинив опір правоохоронцям та заподіяв їм тілесні ушкодження. Підозрюваний затриманий, йому обрано запобіжний захід.

За інформацією ресурсу Кривий Ріг Life, інцидент мав місце на слуханні справи про грабіж, в якому активіст має статус обвинуваченого.

Момент бійки на відео з 34 хвилини