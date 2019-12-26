Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Кривому Розі прямо в будівлі суду сталася бійка за участю поліцейських

26.12.2019

24 грудня в залі суду Кривого Рогу сталася бійка. За інформацією поліції, бійку розпочав один із місцевих активістів, коли, виконуючи постанову судді, поліцейські почали виводити його із зали засідань

Прес-служба поліції Дніпропетровської області повідомляє, що порушник чинив опір правоохоронцям та заподіяв їм тілесні ушкодження. Підозрюваний затриманий, йому обрано запобіжний захід.

За інформацією ресурсу Кривий Ріг Life, інцидент мав місце на слуханні справи про грабіж, в якому активіст має статус обвинуваченого.

Момент бійки на відео з 34 хвилини

 

Читайте також:   Кабмін підтримав ініціативу Порошенка про звільнення очільника Полтавської ОДА
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *