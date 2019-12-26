Арахамія озвучив зарплатні апетити депутатів

Зарплата депутатів Верховної Ради має становити від 70 до 100 тисяч гривень. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Арахамія вважає, що депутати верховної Ради повинні отримувати від 70 до 100 тис. грн зарплати#арахамія #рада #зарплата #депутатыhttps://t.co/IWzbp538Fh

— Інтерфакс-Україна (@interfaxua) December 26, 2019

«Зарплата депутата повинна бути вище, якщо товариство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми — від 70 тис. грн до 100 тис. грн», — заявив він.

При цьому, Арахамія вважає тему депутатської зарплати «дуже делікатним питанням».

Глава фракції не може дати однозначну відповідь, «чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно».

Однак Арахамія зарахував до забезпечених людей, які можуть собі дозволити не думати про зарплату. Свою ж зарплату нардеп віддає на благодійність.

«А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість — це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти сім’ю», — підсумував він.