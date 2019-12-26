Українцям показали інструкцію, як знайти себе в реєстрі боржників

За даними Міністерства юстиції з лютого 2019 року в Україні запрацював реєстр боржників.

Про це повідомляється на урядовому сайті Opendatabot.

На даний момент в реєстрі знаходиться понад 1,7 мільйона українців. 92% виконавчих проваджень — це стягнення з фізичних осіб, 8% — з юридичних осіб.

«Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити в наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі або продажу нерухомості), а також це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу», — зазначив юрист Opendatabot Микита Підгайний.

Причинами, по яких люди потрапляють до реєстру боржників, є програш суду, невиконання рішення суду, несплата адміністративного штрафу, несплата комунальних послуг, невиплата аліментів, несплата за кредитами.

Щоб перевірити себе у реєстрі боржників треба додати сервіс Опендатабот в свій смартфон, ввести ідентифікаційний номер і отримати інформацію.