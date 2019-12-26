НАБУ розслідує аферу в Минстеце

Національне бюро розслідувань проводить обшуки в ліквідованому Міністерстві інформаційної політики та державному підприємстві “Захист інформаційного простору”, підпорядкованому міністерству.

Про це державний секретар Міністерства культури, молоді і спорту, колишній держсекретар Мининформполитики Артема Біденка написав у соціальній мережі Facebook.

“Обшуки проходять в рамках справи про тендері, проведеному в 2018 році на суму 15 мільйон гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN”, — написав він.

За версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN.