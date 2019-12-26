Косплей імперської політики

В історії з викраденням Руслана Шаведдинова і його фактичною висилкою на Нову Землю є кілька переплетених сюжетів. З одного боку, мова йде про показове ігнорування чиновниками, які прийняли це рішення, права громадянина на особисту недоторканність, судовий захист або свободу слова, яка в даному випадку пов’язана ще й з можливістю зв’язуватися з близькими.

Ідея цієї «спецоперації» прийшла у голову, швидше за все, якогось «креативнику», що працює по Фонду боротьби з корупцією, і подчиняющемуся Бастрикіну або Бортникову. Креативщик вирішив, що це буде прикольно виглядати і одночасно страхітливо, але в дійсності відтворив стандартну модель політичного терору, в рамках якого для опонентів влади закони скасовуються в принципі. Кримінальників закони принаймні формально захищають, але якщо ви займаєтеся політикою, вас можуть вивезти на Нову Землю спецрейсом.

Інша сторона історії полягає в тому, що цей косплей імперської та неорадянської політики щодо інакомислячих являє собою ревізію тих інструментів, які знаходяться в руках держави і використовуються для придушення громадянської активності. Стандартним інструментом тут є так званий російський суд, але якщо судити людину не за що, можна звинуватити його сектантом, збоченцем, ухильником від армії або божевільним. Викрадення Шаведдинова в цьому сенсі стоїть в одному ряду з радянськими практиками психіатрії: це допоміжний засіб політичного контролю, який легалізується через інститути «науки» або «служби батьківщині».

Нарешті, висилка на Нову Землю — хтось слушно зауважив, що це фактично позалегальне повернення інституту політичної посилання при його формальній відсутності — є надзвичайно прямолінійною ілюстрацією до ідей політичної філософії від Карла Шмітта до Агамбену: громадяни Росії розглядаються як тіла, які потребують підкорення і виправлення поверх будь-яких політичних інститутів. Нова Земля, де обмежена цивільна зв’язок і немає громадського транспорту, — це ідеальний концтабір, з якого можна вибратися до тих пір, поки і якщо начальник табору не вирішить за тебе, що пора виходити.

Пафос політичної посилання кілька збиває той факт, що Шаведдинова викрали паралельно з підсумковою нарадою генералітету Міноборони, після якого більшість людей, які там приймають рішення, пішли у відпустку. Це була весела ідея того ж креативщика, який розумів, що від військових за перетворення армії інститут політичних репресій, може прилетіти обратка.