У галереї Пінчука збунтувався персонал

У Києві вчора під стінами Pinchuk Art Centre (PAC) пройшла акція, яку організував нещодавно створений профспілка медіаторів центру.

Члени профспілки, а також активісти та активістки, які прийшли їх підтримати, вимагали від керівництва підписати колективний договір, який би чітко закріпив права та обов’язки всіх членів трудового колективу, і, зокрема, медіаторів.

Незважаючи на дощ, який лив з початку акції, її учасники розгорнули біля входу в центр плакати з вимогами, роздавали відвідувачам листівки у вигляді орігамі та прогулювалися всередині виставкового простору у футболках зі своїми вимогами. В результаті дирекція PAC пішла на переговори і прийняла лист про початок переговорів з укладення колективного договору.

Медіатори — фахівці, які спілкуються з відвідувачами в залах центру та допомагають їм зорієнтуватися у представленому в PAC сучасному мистецтві. Незважаючи на високу кваліфікацію (ґрунтовна гуманітарна освіта, знання мов), медіатори традиційно залишалися серед найбільш низькооплачуваних і безправних працівників Pinchuk Art Centre. Змінити цю ситуацію і намагається “Профспілка медіаторів ПАЦ”.

Однак, офіційно передати лист про початок переговорів по укладанню колдоговору активісткам профспілки не вдавалося протягом двох місяців. Контракт багатьох медиаторок закінчувався 27 грудня, тому існувала реальна загроза звільнення членів профспілки вже в найближчі дні. Саме цю ситуацію і повинна виправити публічна акція. З 25 грудня в адміністрації PAC є 7 днів на офіційну відповідь.

Укррудпром