Зі Львівської митниці одним наказом звільнили все колишнє керівництво

Керівництво Львівської митниці ДФС за один день звільнило 213 митників. Про таке рішення свідчить наказ №666, підписаний 21 грудня в. о. начальника митниці, головою комісії з реорганізації Львівської митниці ДФС Олегом Лозинським.

У розпорядженні ZAXID.NET з’єднання явилася копія документа та списки звільнених митників.

У списках можна знайте імена заступників начальника Львівської митниці: Олександра Марченка, Павла Македона та Ярослава Скоромного та першого заступника начальника Львівської митниці Віталія Черкунова; начальника митного поста «Краковець» Станіслава Сціловського, начальника митного поста «Угринів» Ігоря Гулі та багатьох інших керівників митних постів.

Також з роботи звільнено начальника митного поста «Львів – поштовий» Назара Ворожбита – зятя генерал-лейтенанта міліції Василя Пісного, який раніше очолював департамент по боротьбі з економічною злочинністю МВС України та працював заступником начальника головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василя Пісного. Згідно з наказом звільнено і тестя Василя Пісного – начальника відділу митного поста «Грушів» Степана Ворожбита.

Серед звільнених також скандально відома Олеся Заброварна – начальниця відділу митного оформлення №4 митного поста «Рава-Руська». Раніше Олесю Заброварну відсторонили від посади та порушили проти неї кримінальну справу через декларування недостовірних відомостей. Також журналісти-розслідувачі з’єднання ясували, що 75-річна свекруха Олесі Заброварної є офіційною власницею Rolls-Royce за 350 тис. доларів.