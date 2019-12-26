У Зеленського лобіюють кримінальний бізнес в Запоріжжі

Губернатор Запорізької області Віталій Туринок сприяє кримінальному угрупованні крадіжки на запорізькій звалищі.

Попередній директор ПАТ «Запоріжсталь» Ростислав Шурма, який намагався навести порядок на відвалах промислових відходів р. Запоріжжя, поплатився за такі діяння своєю посадою. Трудовий контракт між компанією «Метінвест» (керівник Юрій Риженков) і паном Ростиславом Шурмою з 25 листопада 2019 року припинений. Риженков бере участь у схемі запорізьких відвалів, так як шлак та скрап поставляється на підприємство Ахметова у вигляді «бутербродів».

Відвали металургійних комбінатів в Запоріжжі все ще служать джерелом шаленого доходу для криміналітету. Крім того, що там здавалося б вже все порите-перерито, найбільш дивним є те, що до розробки відвалів доклали руки і мер Володимир Буряк і губернатор Віталій Туринок, своєю злочинною бездіяльністю.

На початку грудня 2019 року полігон промислових відходів р. Запоріжжя відвідав з робочим візитом Міністр економіки України Тимофій Милованов, супроводжував його в ході робочого візиту губернатор Віталій Туринок . Приїхали можновладці на полігон відходів Запоріжсталі Метінвесту , подивилися на розробку відходів , поскаржилися на погану екологію і неможливість дихати запорізьким повітрям і роз’їхалися. А суть проблеми губернатор міністра так і не роз’яснив.

Звалище шлакових відходів розділена на ділянки: частина належить заводів групи «Метінвест», а частина місту. Заводська частина розроблена вздовж і впоперек і поповнюється свіжим шлаком, що видно на знімку.

Відходи розташовані на міський частини були розкрадені при будівництві нової дороги, яку поспіхом і гучно відкрили у передвиборній гонці кандидати «Команди Буряка». Про цей факт безумовно відомо Володимиру Буряку, так як міськрада зверталася в ПАТ «Запоріжсталь» з проханням забезпечити охорону цих відходів , які були комунальною власністю. Але хто ж їх буде охороняти , якщо там зариті мільйони гривень і працює відомий криміналітет.

Розробка міської частині відвалів, яку посилено не помічали

За нашою інформацією, зараз на відвалах працює підприємство Сергія Данилова. Данилов складався в ОЗУ «Банди лисих», організованої в 1999 колишнім співробітником Заводського райвідділу міліції Олександром Серединым, після чотирьох років ув’язнення за корупційне правопорушення. Яка в тому числі займалася і розробленням шлакових відвалів. Коли в 2013 році верхівка ОЗГ на чолі з Серединым опинилася на лаві підсудних, вплив Данилова почало зростати і на поточний момент він є «головним по отвалам». Став він їм, зрозуміло, методами далекими від законних.

Сергій Данилов

Між комбінатом «Запоріжсталь» і ТОВ «Полігон-Сервіс» (код 41058544 , з статутним фондом 1000 грн., власниками якої є те Данилов С. В. , то Корольов Д. А.) укладено договір на підготовку земельної ділянки до будівництва киснево-конвекторного цеху комбінату «Запоріжсталь». Під виглядом цієї підготовки громадянином Даниловим С. В. і здійснюється діяльність з видобутку промислових відходів.

Фото з документів УБОЗ

Потім ці відходи потрапляють на ТОВ «Запорожспецсплав» (код 32068473, директором якої також являється Данилов С. В.). У цього підприємства взагалі цікава історія. Данилову у 2002 році вдалося стати молодшим партнером дніпропетровського на той момент вже «бізнесмена» Загіда Краснова (справжнє ім’я Загиддин Габибулаев) , а пізніше і політичного діяча. Так з’явилося підприємство ТОВ «Запорожспецсплав». Кількість слябів, які можна було продати на звалищі до того часу було мізерним, а плавильні печі встановлені на підприємстві дозволяли отримувати придатну до продажу продукцію.

Належність підприємства простежується досить легко: Тараненко Сергій Дмитрович, зазначений як кінцевий власник ТОВ «Запорожспецсплав» , є людиною Краснова, на якого також записані і інші його активи, крім ПРАТ «ТАКО» — ВАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», ТОВ «Завод Трансмаш» і ПРАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал».

До розробки міський частини звалища Данилова допустили після обрання мером Володимира Буряка. Цьому сприяло те, що Краснов в свою чергу є молодшим партнером як бізнесі, так і в політиці ще одного одіозного представника з Дніпропетровської області Олександра Вілкула. Запоріжжя неспроста вже кілька років завішують його рекламними бордами.

Оскільки «бізнес» Данилова позбавлений таких витрат як закупівля сировини і відрахування в міський бюджет Запоріжжя — адже все даром майже дістається, то свої надприбутки Данилов вирішив направити на легалізацію себе як політика.

Спроба влитися в партію «Основа» Сергія Тарути виявилася невдалою — особистість Сергія Володимировича визнали токсичної і сказали «давай, до побачення». Та ж історія сталася з ним і у всіх інших рейтингових партіях. Так що нині йому доводиться задовольнятися технічної партією списаного в утиль економіста і політолога Олега Соскіна.

Для прикриття своїх схем ухиляння від оподаткування , откровенноно і рекомендованого тиску на бізнес конкурентів Сергій Данилов завів «не безкорыстную» дружбу з першим заступником начальника Головного управління Державної фіскальної служби Запорізької області — Юліанною Козаченко . Яка розробляє йому всі схеми обналичиывания грошових коштів та ухилення від сплати податків.

Для розкрутки себе, як майбутнього політика, Сергій Данилов придбав видання «Факти Запоріжжя», на сторінках якого позиціонує себе як громадський активіст і критик чинної влади і особливо Віталія Туринка , як глави Запорожсколй обласної адміністрації. Але шлейф «чорного копальника» запорізьких відвалів буде заважати активісту — Сергію Данилову балотуватися на посаду запорізького міського голови і провести свою політичну силу до Запорізька міська рада.

Але крім туманного політичного майбутнього і розслідування діяльності на міських відвалах це не найбільша проблема Сергія Данилова. Нині Сергій Володимирович обклався охоронцями по самі вуха і здригається від кожного шереху — позначаються його справи на звалищі, причетність до яких він категорично заперечує. Але при цьому не каже звідки ж береться сировина для його плавильних печей, яких вже стало чотири. Адже зачищаючи звалище від інших угрупувань і маючи високу за мірками Запоріжжя «дах», він не був надто перебірливий у засобах. І бажаючих відплатити йому тією ж монетою накопичилося чимало. До того ж за законом Савченко скоро виходять решта членів банди «Лисих», які вважають, що Данилов заборгував їм неабияку частку від звалищного бізнесу.

Хоча є ще одна цікава версія, але на її перевірку потрібно час. А поки робіть висновки про «нових облич», які рвуться в політику. А Віталію Туринку і Володимиру Буряку , ми порекомендуємо опрацювати правову частина відносин з кримінальними суб’єктами , адже в Запорізькій області вже нове керівництво і Управління Національної поліції і Прокуратури Запорізької області.

Три сім’ї, три будинки, 10 автівок та 10 охоронців. Будинок в ОАЕ і громадянство Болгарії. І все це за гроші українців і Ахметова, так як крадуть з його підприємства. Тому що, як говориться «наша хата з краю», а у нас черговий кумир у влади, який подарує нам «щастя».

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