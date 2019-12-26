Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду в Україну як гуманітарної допомоги

Міністерство соціальної політики, яке раніше спростувало призупинення виплат лікарняних та декретних, розробляє зміни в нормативно-правові акти України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей в якості гуманітарної допомоги.

За словами заступника міністра соцполітики Олега Коваля, українським законодавством користуються бізнесмени і під виглядом гуманітарної допомоги ввозять в країну секонд-хенд, щоб потім продати його.

“Ми розробили зміни в нормативно-правові акти щодо заборони введення на митну територію України в якості гуманітарної допомоги одягу та взуття, які були у використанні, крім одягу спеціального призначення, яка направляється ЗСУ, СБУ, МВС і ДСНС, а також медичним закладам”, – заявив Коваль на прес-конференції в Міністерстві соцполітики.

Виключення для силовиків, співробітників ДСНС і медперсоналу Коваль пояснив тим, що дуже часто Україні передають спеціальне дороге обмундирування, наприклад, для пожежників, у якого закінчився термін зберігання на складах за кордоном і їх на безкоштовній основі віддають в Держнс. Заступник міністра додав, що така форма відповідає міжнародним стандартам та не несе загрозу для життя наших силовиків. “Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні”, – заявив Коваль.