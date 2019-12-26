Повінь – зміна системи

Menu
Close

Бойовики, які захопили Маріупольське ГУВС у 2014 році, підуть на обмін

26.12.2019

Жовтневий районний суд Маріуполя 26 грудня змінив запобіжний захід чотирьом бойовикам, які захопили Маріупольське ГУВС 9 травня 2014 року.

Вони йдуть на обмін полоненими і де-юре відпущені під особисте зобов’язання, – повідомляє місцеве видання.

Дружинін Євген, Олександр Стрельнікович, Віктор Скрипник та в’ячеслав Бірюков входили в банду під керівництвом колишнього міліціонера Олега Недавнього на прізвісько Мангуст.

9 травня 2014 року вони брали участь у захопленні міськуправління міліції, під час якої були узяті заручники.

Читайте також:   Туреччина і Азербайджан запустили останній ділянка газопроводу TANAP — в піку Росії
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *