Бойовики, які захопили Маріупольське ГУВС у 2014 році, підуть на обмін

Жовтневий районний суд Маріуполя 26 грудня змінив запобіжний захід чотирьом бойовикам, які захопили Маріупольське ГУВС 9 травня 2014 року.

Вони йдуть на обмін полоненими і де-юре відпущені під особисте зобов’язання, – повідомляє місцеве видання.

Дружинін Євген, Олександр Стрельнікович, Віктор Скрипник та в’ячеслав Бірюков входили в банду під керівництвом колишнього міліціонера Олега Недавнього на прізвісько Мангуст.

9 травня 2014 року вони брали участь у захопленні міськуправління міліції, під час якої були узяті заручники.